М’янма: військові відкрили вогонь на похоронах після найкривавішого дня з початку перевороту

Що відомо
Як пише агентство, люди бігли від стрілянини під час служби по 20-річному студенту Тхае Маунг Маунгу в Баго недалеко від комерційної столиці Янгон. Ніяких повідомлень про жертви не надходило, повідомили Reuters три людини в місті.
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“Поки ми співали для нього (загиблого студента. — ред.) пісню революції, сили безпеки просто приїхали і почали стріляти”, — сказала жінка на ім’я Айе, яка була на службі. “Люди, включно з нами, тікали, коли почали стріляти”.
Деталі
Ще 12 осіб було вбито в неділю в ході інцидентів в інших районах М’янми, організованих групою Асоціації допомоги політичним в’язням, в результаті чого загальне число цивільних осіб, убитих після перевороту 1 лютого, досягло 459 людей.
Нагадаємо
Напередодні тисячі сільських жителів в прикордонному районі бігли в Таїланд після того, як військова авіація завдала ударів по одному з декількох етнічних ополчень, які активізували напади після перевороту.
Військовий переворот у М’янмі
Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.
Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.
Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.
Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет.