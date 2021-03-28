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Reuters: винищувачі армії М'янми завдали ударів по селищу недалеко від кордону з Таїландом

Reuters: винищувачі армії М'янми завдали ударів по селищу недалеко від кордону з Таїландом

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Винищувачі армії М'янми завдали ударів з повітря по селищу, розташованому поблизу кордону з Таїландом і контрольованою збройною етнічною групою. Про це повідомило в суботу агентство Reuters, передає УНН.

Що відомо

Представник збройної етнічної групи “каренський національний союз” (КНС), що знаходиться на території мьянманского штату Карен, заявив, що винищувачі здійснили атаку в районі Папуна, змусивши місцевих жителів рятуватися втечею.

Цитата

“Вони бомбили район. Місцеві жителі кажуть, що дві людини вбиті, ще двоє отримали поранення”, — повідомив представник громадської організації “Мережа на підтримку миру в Карені”. Він додав, що постраждалих може бути більше.

Військові М’янми поки ніяк не прокоментували ці заяви.

У 2015 році між урядом Аун Сан Су Чжи та КНС було укладено угоду про припинення вогню. Нинішнє зіткнення стало найсерйознішим з моменту приходу військових до влади в М’янмі.

Що було раніше

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві. Раніше повідомлялось, що понад 300 демонстрантів вбито.

Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет.

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