У М'янмі відключили Інтернет і заборонили продаж преси
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Військова хунта М'янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Влада М'янми обмежила Інтернет-послуги у деяких містах, які демонстранти використовували для організації акцій, і доступ до Wi-Fi у громадських місцях.
Приватне агентство новин "Тачилек" на північному сході опублікувало фотографії робітників, які перерізали кабелі, за його словами, волоконно-транспортні зв'язки з сусіднім Таїландом.
Інформацію всередині країни стає все важче перевірити. Влада наказала припинити випуск деяких газет. Державні ЗМІ не діяли.
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Місцевий історик Тент Мінт-У сказав, що економіка М'янми протягом найближчих місяців зазнає краху, залишивши десятки мільйонів у скрутному становищі і потребуючи термінового захисту.
Продовольче агентство ООН попереджало цього тижня, що зростання цін на їжу та паливо в країні може підірвати здатність бідних сімей прогодуватися.
Військовий переворот та протести у М’янмі
Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. В країні вимикають інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.
Колишній генерал та донині віцепрезидент М’їн Све тепер має виконувати роль перехідного глави держави. Утім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він має бути найголовнішою особою держави.
Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.
Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.
У М'янмі після військового перевороту, який відбувся 1 лютого, під час протестів було вбито щонайменше 138 людей.