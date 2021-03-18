В Мьянме отключили Интернет и запретили продажу прессы

Детали

Власти Мьянмы ограничили Интернет-услуги у некоторых городах, которые демонстранты использовали для организации акций, и доступ к Wi-Fi в общественных местах.

Частное агентство новостей “Тачилек” на северо-востоке опубликовало фотографии рабочих, которые перерезали кабели, по его словам, волоконно-транспортные связи с соседним Таиландом.

Информацию внутри страны становится все труднее проверить.Власть приказала прекратить выпуск некоторых газет. Государственные СМИ не действовали.

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Местный историк Тент Минт-У сказал, что экономика Мьянмы в течение ближайших месяцев терпит крах, оставив десятки миллионов в трудном положении и требуя срочной защиты.

Продовольственное агентство ООН предупреждало на этой неделе, что рост цен на еду и топливо в стране может подорвать способность бедных семей прокормиться.

Военный переворот и протесты в Мьянме

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. В стране выключают интернет, потому что протестующие используют соцсети для организации новых акций и мероприятий.

Бывший генерал и по сей день вице-президент Мьин Све теперь должен выполнять роль переходного главы государства. Впрочем, вся полнота власти будет принадлежать руководителю вооруженных сил Мин Аун Хлайну. Пока будет продолжаться чрезвычайное положение, именно он должен быть главной лицом государства.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.

В Мьянме после военного переворота, который произошел 1 февраля, во время протестов были убиты по меньшей мере 138 человек.