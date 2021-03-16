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ООН: від початку протестів проти хунти у М'янмі вбито 138 осіб

ООН: від початку протестів проти хунти у М'янмі вбито 138 осіб

Київ • УНН

 • 15152 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. У М'янмі після військового перевороту, який відбувся 1 лютого, під час протестів було вбито щонайменше 138 людей. Про це у понеділок, 15 березня, повідомили в Організації Об'єднаних Націй, передає УНН із посиланням на DW. 

Що відомо

Лише на минулих вихідних у найбільшому місті країні Янгоні та інших населених пунктах вбили 56 людей. Серед загиблих є жінки та діти.

Цитата

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш "рішуче засудив це насильство, що триває проти мирних протестувальників, та постійне порушення основних прав людини у М’янмі’’, повідомив речник ООН. Гуттеріш також знову закликав міжнародну спільноту “об’єднатися в знак солідарності з народом М’янми та його демократичними прагненнями’’.

Що передувало

Спецпредставниця ООН Крістін Шренер Бургенер раніше також засудила кровопролиття у М’янмі, де “військові кидають виклик міжнародним закликам, зокрема від Ради Безпеки, до стриманості, діалогу та повної поваги до прав людини та основних свобод”.

Військовий переворот та протести у М’янмі

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. В країні вимикають інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М’їн Све тепер має виконувати роль перехідного глави держави. Утім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він має бути найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

1 березня Аун Сан Су Чжі постала перед судом військових.

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