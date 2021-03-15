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Спецпосланець генсека ООН по М'янмі засудила дії військових через загибель людей в країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Спеціальний посланник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша — Крістін Шранер Бургенер — засудила триваюче кровопролиття в М’янмі, де владу утримують військові. Про це йдеться в заяві, опублікованій в неділю на сайті всесвітньої організації, передає УНН.

Цитата

“Спеціальний посланник генерального секретаря ООН Крістін Шранер Бургенер різко засуджує триваюче кровопролиття в країні в той час, як військові нехтують міжнародними закликами, в тому числі від Ради Безпеки ООН, до стриманості, діалогу і повного дотримання прав людини”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Відзначається, що безперервна жорстокість і руйнування суспільної інфраструктури серйозно підривають будь перспективи на мир і стабільність.

Що передувало

Раніше Асоціація допомоги політичним в’язням в М’янмі повідомила, що щонайменше 38 людей загинули в неділю в різних містах країни під час розгону силами безпеки антивоєнних демонстрацій.

Військовий переворот та протести у М’янмі

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. В країні вимикають інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М’їн Све тепер має виконувати роль перехідного глави держави. Утім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він має бути найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

1 березня Аун Сан Су Чжі постала перед судом військових.

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