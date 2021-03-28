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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39229 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 57007 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194292 просмотра

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Reuters: истребители армии Мьянмы нанесли удары по поселку недалеко от границы с Таиландом

Reuters: истребители армии Мьянмы нанесли удары по поселку недалеко от границы с Таиландом

Киев  •  УНН

 • 20508 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Истребители армии Мьянмы нанесли удары с воздуха по поселку, расположенному вблизи границы с Таиландом и контролируемой вооруженной этнической группой. Об этом сообщил в субботу агентство Reuters, передает УНН.

Что известно

Представитель вооруженной этнической группы “каренские национальный союз” (КНС), что находится на территории мьянманского штата Карен, заявил, что истребители совершили атаку в районе Папуна, заставив местных жителей спасаться бегством.

Цитата

“Они бомбили район. Местные жители говорят, что два человека убиты, еще двое получили ранения”, — сообщил представитель общественной организации “Сеть в поддержку мира в Карене”. Он добавил, что пострадавших может быть больше.

Военные Мьянмы пока никак не прокомментировали эти заявления.

В 2015 году между правительством Аун Сан Су Чжи и КНС было заключено соглашение о прекращении огня. Нынешнее столкновение стало самым серьезным с момента прихода военных к власти в Мьянме.

Что было раньше

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве. Ранее сообщалось, что более 300 демонстрантов убиты.

Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.

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