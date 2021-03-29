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Мьянма: военные открыли огонь на похоронах после самого кровавого дня с начала переворота

Мьянма: военные открыли огонь на похоронах после самого кровавого дня с начала переворота

Киев  •  УНН

 • 22208 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Силы безопасности Мьянмы открыли огонь на похоронах в воскресенье, когда люди по всей стране собрались, чтобы оплакивать 114 человек, убитых накануне в результате самого жестокого подавления протестов с начала военного переворота в прошлом месяце. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Что известно

Как пишет агентство, люди бежали от стрельбы во время службы по 20-летнему студенту Тхае Маунг Маунгу в Баго недалеко от коммерческой столицы Янгон. Никаких сообщений о жертвах не поступало, сообщили Reuters три человека в городе.

Цитата

“Пока мы пели для него (погибшего студента. — ред.) песню революции, силы безопасности просто приехали и начали стрелять”, — сказала женщина по имени Айе, которая была на службе. “Люди, включая нас, бежали, когда начали стрелять”.

Детали

Еще 12 человек были убиты в воскресенье в ходе инцидентов в других районах Мьянмы, организованных группой Ассоциации помощи политическим заключенным, в результате чего общее число гражданских лиц, убитых после переворота 1 февраля, достигло 459 человек.

Напомним

Накануне тысячи сельских жителей в приграничном районе бежали в Таиланд после того, как военная авиация нанесла удары по одному из нескольких этнических ополчений, которые активизировали нападения после переворота.

Военный переворот в Мьянме

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.

Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.

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