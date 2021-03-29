Мьянма: военные открыли огонь на похоронах после самого кровавого дня с начала переворота

Что известно
Как пишет агентство, люди бежали от стрельбы во время службы по 20-летнему студенту Тхае Маунг Маунгу в Баго недалеко от коммерческой столицы Янгон. Никаких сообщений о жертвах не поступало, сообщили Reuters три человека в городе.
Цитата
“Пока мы пели для него (погибшего студента. — ред.) песню революции, силы безопасности просто приехали и начали стрелять”, — сказала женщина по имени Айе, которая была на службе. “Люди, включая нас, бежали, когда начали стрелять”.
Детали
Еще 12 человек были убиты в воскресенье в ходе инцидентов в других районах Мьянмы, организованных группой Ассоциации помощи политическим заключенным, в результате чего общее число гражданских лиц, убитых после переворота 1 февраля, достигло 459 человек.
Напомним
Накануне тысячи сельских жителей в приграничном районе бежали в Таиланд после того, как военная авиация нанесла удары по одному из нескольких этнических ополчений, которые активизировали нападения после переворота.
Военный переворот в Мьянме
Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.
Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.
Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.
Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.