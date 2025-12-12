"Ми всі шукаємо ендшпіль": президент Фінляндії назвав ключові питання для мирного договору щодо України

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 1358 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 11222 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 24319 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 33270 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 30215 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 31896 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 43355 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 21623 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21670 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 17139 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.5м/с
90%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Білий дім: адміністрація Трампа відправить представника на мирні переговори в Європі за однієї умови11 грудня, 22:31 • 3544 перегляди
Зеленський розглядає проведення референдуму щодо Донбасу на тлі тиску США - Bloomberg11 грудня, 23:00 • 4802 перегляди
План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg02:14 • 8968 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України03:58 • 7522 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW04:30 • 9474 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 43355 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 49653 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 50124 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 60923 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 61497 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Джером Пауелл
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Венесуела
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 31462 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 33531 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 38855 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 34994 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 43313 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Brent
ChatGPT
FIFA (серія відеоігор)

"Ми всі шукаємо ендшпіль": президент Фінляндії назвав ключові питання для мирного договору щодо України

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Александер Стубб заявив, що американці та європейці шукають ендшпіль, який доведе, що росії не вдалося досягти стратегічних цілей у війні в Україні. Він назвав три ключові питання для мирного договору: територія, гарантії безпеки та відновлення України.

"Ми всі шукаємо ендшпіль": президент Фінляндії назвав ключові питання для мирного договору щодо України

Президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що американці і європейці шукають ендшпіль який довів би, що росії не вдалося досягти жодних своїх стратегічних цілей під час війни в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.

Деталі

Слово "ендшпіль" у перекладі з німецької мови означає "кінець гри". Цей термін часто використовується під час гри в шахи чи шашки і є заключною партією, коли треба перетворити пішака в ферзя, щоб отримати матеріальну перевагу.

За словами фінського президента, у даному конкретному випадку важливо, щоб росіяни не змогли досягти своїх стратегічних цілей у війні, а Україна зберегла свою незалежність і стала членом Європейського Союзу.

Я як і раніше вважаю, що є три ключові питання, від яких залежить весь цей мирний договір. Одне питання - це територія, і вирішувати його можуть тільки українці. Друге - гарантії безпеки, і в цьому питанні американці та європейці повинні бути дуже твердими. І третє - відновлення України, в якому ми повинні допомогти якомога більше

- заявив він.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти Україні з гарантіями безпеки, оскільки це необхідний фактор, щоб мирна угода була реалізована.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Александр Стубб
Дональд Трамп
Європейський Союз
Фінляндія
Україна