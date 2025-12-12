"Ми всі шукаємо ендшпіль": президент Фінляндії назвав ключові питання для мирного договору щодо України

Президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що американці і європейці шукають ендшпіль який довів би, що росії не вдалося досягти жодних своїх стратегічних цілей під час війни в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.

Деталі

Слово "ендшпіль" у перекладі з німецької мови означає "кінець гри". Цей термін часто використовується під час гри в шахи чи шашки і є заключною партією, коли треба перетворити пішака в ферзя, щоб отримати матеріальну перевагу.

За словами фінського президента, у даному конкретному випадку важливо, щоб росіяни не змогли досягти своїх стратегічних цілей у війні, а Україна зберегла свою незалежність і стала членом Європейського Союзу.

Я як і раніше вважаю, що є три ключові питання, від яких залежить весь цей мирний договір. Одне питання - це територія, і вирішувати його можуть тільки українці. Друге - гарантії безпеки, і в цьому питанні американці та європейці повинні бути дуже твердими. І третє - відновлення України, в якому ми повинні допомогти якомога більше - заявив він.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти Україні з гарантіями безпеки, оскільки це необхідний фактор, щоб мирна угода була реалізована.