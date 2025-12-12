"Мы все ищем эндшпиль": президент Финляндии назвал ключевые вопросы для мирного договора по Украине

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что американцы и европейцы ищут эндшпиль, который доказал бы, что россии не удалось достичь никаких своих стратегических целей во время войны в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.

Подробности

Слово "эндшпиль" в переводе с немецкого языка означает "конец игры". Этот термин часто используется во время игры в шахматы или шашки и является заключительной партией, когда нужно превратить пешку в ферзя, чтобы получить материальное преимущество.

По словам финского президента, в данном конкретном случае важно, чтобы россияне не смогли достичь своих стратегических целей в войне, а Украина сохранила свою независимость и стала членом Европейского Союза.

Я по-прежнему считаю, что есть три ключевых вопроса, от которых зависит весь этот мирный договор. Один вопрос - это территория, и решать его могут только украинцы. Второе - гарантии безопасности, и в этом вопросе американцы и европейцы должны быть очень твердыми. И третье - восстановление Украины, в котором мы должны помочь как можно больше - заявил он.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь Украине с гарантиями безопасности, поскольку это необходимый фактор, чтобы мирное соглашение было реализовано.