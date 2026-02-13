$42.990.04
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
МВС затвердило порядок застосування заходів охорони у школах

Київ • УНН

МВС України затвердило наказ №28 від 8 січня 2026 року, що регулює заходи безпеки у школах. Документ встановлює перелік можливих заходів, таких як фізична та технічна охорона, відеоспостереження, металодетектори, та обмежує їх використання.

МВС затвердило порядок застосування заходів охорони у школах

Міністерство внутрішніх справ України затвердило наказ №28 від 8 січня 2026 року "Про деякі питання здійснення заходів з охорони в закладі загальної середньої освіти". Документ визначає перелік заходів безпеки, які можуть застосовуватися у школах, а також встановлює обмеження щодо їх використання. Про це повідомляє Освітній омбудсмен Надія Лещик, передає УНН.

Деталі

Серед заходів з охорони, які застосовуються на території та у приміщеннях закладу загальної середньої освіти наказ визначає: заходи з фізичної охорони, заходи з технічної охорони, система термінового виклику поліції, система відеоспостереження, металодетектори

- йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, заходи для запобігання та/або припинення заподіяння шкоди учасникам освітнього процесу здійснюються за рахунок коштів засновника та інших джерел, не заборонених законодавством.

У державних, комунальних закладах загальної середньої освіти реалізація таких заходів не може забезпечуватися за рахунок коштів учасників освітнього процесу (ч. 3 ст. 41-1 Закону України "Про повну загальну середню освіту"). Наказ містить важливе застереження: Застосування заходів з охорони в закладах освіти не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність

- йдеться у дописі.

Також наголошується на необхідності розробити рекомендації щодо застосування заходів охорони, щоб права учасників освітнього процесу не порушувалися. Окрему увагу пропонується приділити врегулюванню питання відеоспостереження, зокрема щодо захисту персональних даних.

Під час роботи над документами щодо безпеки у закладах освіти зазначала що: педагогічні працівники не повинні залучатися до охорони та організації пропуску осіб на територію і в приміщення закладу освіти. Заходи з охорони не мають порушувати права учасників освітнього процесу та інших осіб. Встановлені металодетектори у закладах освіти мають відповідати вимогам санітарного законодавства, тобто мати відповідний висновок про експертизу. Під час застосування заходів фізичної та технічної охорони враховувати наявність поліції охорони, суб’єктів охоронної діяльності або відповідно підготовленого до цієї роботи персоналу закладу освіти

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Міністр освіти Оксен Лісовий повідомив, що педагоги в шести громадах не отримали надбавку до зарплати через технічні причини. Проблема буде вирішена найближчим часом на рівні громад.

Алла Кіосак

