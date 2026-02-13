$42.990.04
12:31 • 4112 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
11:25 • 22060 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
10:00 • 33694 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 29598 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58 • 25104 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
12 февраля, 16:21 • 36615 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
12 февраля, 16:03 • 59730 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 40994 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 57769 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
12 февраля, 11:56 • 36605 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

МВД утвердило порядок применения мер охраны в школах

Киев • УНН

 • 714 просмотра

МВД Украины утвердило приказ №28 от 8 января 2026 года, регулирующий меры безопасности в школах. Документ устанавливает перечень возможных мер, таких как физическая и техническая охрана, видеонаблюдение, металлодетекторы, и ограничивает их использование.

МВД утвердило порядок применения мер охраны в школах

Министерство внутренних дел Украины утвердило приказ №28 от 8 января 2026 года "О некоторых вопросах осуществления мер по охране в учреждении общего среднего образования". Документ определяет перечень мер безопасности, которые могут применяться в школах, а также устанавливает ограничения по их использованию. Об этом сообщает Образовательный омбудсмен Надежда Лещик, передает УНН.

Детали

Среди мер по охране, применяемых на территории и в помещениях учреждения общего среднего образования, приказ определяет: меры по физической охране, меры по технической охране, система срочного вызова полиции, система видеонаблюдения, металлодетекторы

- говорится в сообщении.

По предварительной информации, меры по предотвращению и/или прекращению причинения вреда участникам образовательного процесса осуществляются за счет средств учредителя и других источников, не запрещенных законодательством.

В государственных, коммунальных учреждениях общего среднего образования реализация таких мер не может обеспечиваться за счет средств участников образовательного процесса (ч. 3 ст. 41-1 Закона Украины "О полном общем среднем образовании"). Приказ содержит важное предостережение: Применение мер по охране в учреждениях образования не может сочетаться с действиями, которые причиняют физические или моральные страдания лицам вследствие физического или психологического воздействия или унижают их достоинство

- говорится в сообщении.

Также отмечается необходимость разработать рекомендации по применению мер охраны, чтобы права участников образовательного процесса не нарушались. Отдельное внимание предлагается уделить урегулированию вопроса видеонаблюдения, в частности по защите персональных данных.

Во время работы над документами по безопасности в учреждениях образования отмечалось, что: педагогические работники не должны привлекаться к охране и организации пропуска лиц на территорию и в помещения учреждения образования. Меры по охране не должны нарушать права участников образовательного процесса и других лиц. Установленные металлодетекторы в учреждениях образования должны соответствовать требованиям санитарного законодательства, то есть иметь соответствующее заключение об экспертизе. При применении мер физической и технической охраны учитывать наличие полиции охраны, субъектов охранной деятельности или соответственно подготовленного к этой работе персонала учреждения образования

- говорится в сообщении.

Напомним

Министр образования Оксен Лисовой сообщил, что педагоги в шести общинах не получили надбавку к зарплате по техническим причинам. Проблема будет решена в ближайшее время на уровне общин.

Алла Киосак

