МВД утвердило порядок применения мер охраны в школах

Министерство внутренних дел Украины утвердило приказ №28 от 8 января 2026 года "О некоторых вопросах осуществления мер по охране в учреждении общего среднего образования". Документ определяет перечень мер безопасности, которые могут применяться в школах, а также устанавливает ограничения по их использованию. Об этом сообщает Образовательный омбудсмен Надежда Лещик, передает УНН.

По предварительной информации, меры по предотвращению и/или прекращению причинения вреда участникам образовательного процесса осуществляются за счет средств учредителя и других источников, не запрещенных законодательством.

В государственных, коммунальных учреждениях общего среднего образования реализация таких мер не может обеспечиваться за счет средств участников образовательного процесса (ч. 3 ст. 41-1 Закона Украины "О полном общем среднем образовании"). Приказ содержит важное предостережение: Применение мер по охране в учреждениях образования не может сочетаться с действиями, которые причиняют физические или моральные страдания лицам вследствие физического или психологического воздействия или унижают их достоинство

Также отмечается необходимость разработать рекомендации по применению мер охраны, чтобы права участников образовательного процесса не нарушались. Отдельное внимание предлагается уделить урегулированию вопроса видеонаблюдения, в частности по защите персональных данных.

Во время работы над документами по безопасности в учреждениях образования отмечалось, что: педагогические работники не должны привлекаться к охране и организации пропуска лиц на территорию и в помещения учреждения образования. Меры по охране не должны нарушать права участников образовательного процесса и других лиц. Установленные металлодетекторы в учреждениях образования должны соответствовать требованиям санитарного законодательства, то есть иметь соответствующее заключение об экспертизе. При применении мер физической и технической охраны учитывать наличие полиции охраны, субъектов охранной деятельности или соответственно подготовленного к этой работе персонала учреждения образования