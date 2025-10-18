МВФ вимагає від НБУ девальвації гривні перед переговорами про новий кредит
Київ • УНН
Міжнародний валютний фонд тисне на Національний банк України щодо девальвації гривні, що може зміцнити фінанси країни. Посадовці НБУ чинять опір, посилаючись на ризики для інфляції та громадських настроїв.
Деталі
Міжнародний валютний фонд тисне на Національний банк України, щоб той девальвував валюту постраждалої від війни країни, і ця пропозиція ризикує викликати напруженість у Києві напередодні вирішальних переговорів щодо нового кредитного пакету
Як повідомляють джерела, МВФ наголошує на перевагах контрольованої девальвації гривні як кроку, який може допомогти зміцнити напружені фінанси України шляхом збільшення доходів бюджету, деномінованих у місцевій валюті.
Але посадовці Національного банку України чинять опір такому кроку, посилаючись на ризики для інфляції та громадських настроїв
Розбіжності в економічній політиці становлять потенційну загрозу, оскільки Україна прагне отримати новий пакет позик від вашингтонського кредитора, враховуючи, що війна з росією триває вже четвертий рік.
У переговорах з МВФ валютне питання додає напруги. Девальвація може призвести до зростання номінальних бюджетних надходжень, оскільки експортні контракти деноміновані в іноземній валюті.
За словами джерел, представники НБУ неохоче піддаються тиску МВФ, посилаючись на потенційну шкоду для економіки. Прогнозовані вигоди обмежені, оскільки бюджет України значною мірою залежить від прямої міжнародної допомоги, за їхніми словами, тоді як девальвація також може спровокувати інфляцію, яка може знищити фіскальну подушку.Окрім цього, матимуть місце політичні наслідки.
Українські керівники давно побоюються девальвації, а громадськість чутлива до цінових коливань, спричинених фінансовими кризами, що передували війні з росією. За словами джерела, враховуючи, що кінця війни не видно, а втома зростає, політичні лідери неохоче погодяться на такий крок.
Нагадаємо
США підтримують нову програму кредитування МВФ для України та ініціативу Європейського Союзу щодо надання Україні кредиту на основі активів російського центробанку, заблокованих на Заході.