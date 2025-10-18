МВФ требует от НБУ девальвации гривны перед переговорами о новом кредите

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 8556 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
09:59 • 14412 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
08:50 • 14595 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 34033 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 58305 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 43333 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 46381 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 35911 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 25230 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 22504 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.9м/с
68%
749мм
Популярные новости
США и Китай готовятся к новому раунду торговых переговоров о снижении пошлин18 октября, 03:57 • 16268 просмотра
В России зарплаты заключенных превысили доходы учителей - СВР18 октября, 04:33 • 6592 просмотра
Раскрыт вероятный маршрут самолета Путина в Будапешт на встречу с ТрампомPhoto18 октября, 05:37 • 10524 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 17905 просмотра
ПВО, дальнобойное оружие, сотрудничество в энергетике: посол подвела итоги визита Зеленского в США07:59 • 12195 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 82448 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 106371 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 132412 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 97644 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 122414 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Кир Стармер
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Венгрия
Финляндия
Реклама
УНН Lite
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 17970 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 32677 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 39785 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 67999 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 115174 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Ракетная система С-300
Google Play
MIM-104 Patriot

МВФ требует от НБУ девальвации гривны перед переговорами о новом кредите

Киев • УНН

 • 1536 просмотра

Международный валютный фонд давит на Национальный банк Украины относительно девальвации гривны, что может укрепить финансы страны. Чиновники НБУ сопротивляются, ссылаясь на риски для инфляции и общественных настроений.

МВФ требует от НБУ девальвации гривны - BloombergМеждународный валютный фонд требует от Национального банка Украины девальвации гривны перед переговорами о новом кредите для Украины. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Международный валютный фонд давит на Национальный банк Украины, чтобы тот девальвировал валюту пострадавшей от войны страны, и это предложение рискует вызвать напряженность в Киеве накануне решающих переговоров по новому кредитному пакету

- пишет издание.

Как сообщают источники, МВФ подчеркивает преимущества контролируемой девальвации гривны как шага, который может помочь укрепить напряженные финансы Украины путем увеличения доходов бюджета, деноминированных в местной валюте.

Но чиновники Национального банка Украины сопротивляются такому шагу, ссылаясь на риски для инфляции и общественных настроений

- заявляют источники.

Разногласия в экономической политике представляют потенциальную угрозу, поскольку Украина стремится получить новый пакет займов от вашингтонского кредитора, учитывая, что война с Россией длится уже четвертый год.

В переговорах с МВФ валютный вопрос добавляет напряжения. Девальвация может привести к росту номинальных бюджетных поступлений, поскольку экспортные контракты деноминированы в иностранной валюте.

По словам источников, представители НБУ неохотно поддаются давлению МВФ, ссылаясь на потенциальный вред для экономики. Прогнозируемые выгоды ограничены, поскольку бюджет Украины в значительной степени зависит от прямой международной помощи, по их словам, тогда как девальвация также может спровоцировать инфляцию, которая может уничтожить фискальную подушку. Кроме этого, будут иметь место политические последствия.

Украинские руководители давно опасаются девальвации, а общественность чувствительна к ценовым колебаниям, вызванным финансовыми кризисами, предшествовавшими войне с Россией. По словам источника, учитывая, что конца войны не видно, а усталость растет, политические лидеры неохотно согласятся на такой шаг.

Напомним

США поддерживают новую программу кредитования МВФ для Украины и инициативу Европейского Союза по предоставлению Украине кредита на основе активов российского центробанка, заблокированных на Западе. 

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Война в Украине
Международный валютный фонд
Национальный банк Украины
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина