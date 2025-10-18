МВФ требует от НБУ девальвации гривны перед переговорами о новом кредите
Киев • УНН
Международный валютный фонд давит на Национальный банк Украины относительно девальвации гривны, что может укрепить финансы страны. Чиновники НБУ сопротивляются, ссылаясь на риски для инфляции и общественных настроений.
МВФ требует от НБУ девальвации гривны - BloombergМеждународный валютный фонд требует от Национального банка Украины девальвации гривны перед переговорами о новом кредите для Украины. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Международный валютный фонд давит на Национальный банк Украины, чтобы тот девальвировал валюту пострадавшей от войны страны, и это предложение рискует вызвать напряженность в Киеве накануне решающих переговоров по новому кредитному пакету
Как сообщают источники, МВФ подчеркивает преимущества контролируемой девальвации гривны как шага, который может помочь укрепить напряженные финансы Украины путем увеличения доходов бюджета, деноминированных в местной валюте.
Но чиновники Национального банка Украины сопротивляются такому шагу, ссылаясь на риски для инфляции и общественных настроений
Разногласия в экономической политике представляют потенциальную угрозу, поскольку Украина стремится получить новый пакет займов от вашингтонского кредитора, учитывая, что война с Россией длится уже четвертый год.
В переговорах с МВФ валютный вопрос добавляет напряжения. Девальвация может привести к росту номинальных бюджетных поступлений, поскольку экспортные контракты деноминированы в иностранной валюте.
По словам источников, представители НБУ неохотно поддаются давлению МВФ, ссылаясь на потенциальный вред для экономики. Прогнозируемые выгоды ограничены, поскольку бюджет Украины в значительной степени зависит от прямой международной помощи, по их словам, тогда как девальвация также может спровоцировать инфляцию, которая может уничтожить фискальную подушку. Кроме этого, будут иметь место политические последствия.
Украинские руководители давно опасаются девальвации, а общественность чувствительна к ценовым колебаниям, вызванным финансовыми кризисами, предшествовавшими войне с Россией. По словам источника, учитывая, что конца войны не видно, а усталость растет, политические лидеры неохотно согласятся на такой шаг.
Напомним
США поддерживают новую программу кредитования МВФ для Украины и инициативу Европейского Союза по предоставлению Украине кредита на основе активов российского центробанка, заблокированных на Западе.