Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
15:22 • 10890 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
14:08 • 11546 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 25037 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
16 вересня, 10:07 • 39894 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
16 вересня, 09:54 • 22641 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
16 вересня, 09:19 • 36060 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 35347 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16147 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
16 вересня, 07:30 • 37011 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
МОЗ роз'яснило ситуацію з медичними довідками для відвідування басейнів

Київ • УНН

 • 42 перегляди

В Україні відсутні законодавчі підстави для вимоги медичних довідок для відвідування басейнів. МОЗ не затверджувало форми такої довідки, а санітарні норми не містять вимог щодо обов'язкового медогляду.

МОЗ роз'яснило ситуацію з медичними довідками для відвідування басейнів

В Україні не існує жодного законодавчого документа та підстав, які б зобов'язували вас надавати медичну довідку для відвідування басейну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Деталі

У відомстві нагадали громадянам, що не затверджували форми такої довідки, ані інструкції для її заповнення. Також там нагадали, що санітарні правила та норми для плавальних басейнів не містять жодних вимог щодо обов'язкового медичного огляду для відвідувачів.

Чому все ж у деяких басейнах вимагають ці довідки

У МОЗ пояснили, що йдеться про, здебільшого, пережиток радянського минулого, коли не було якісних методик очищення басейну. Такі довідки дійсно були закріплені законодавчо більш як 35 років тому, заявили в відомстві.

Але сьогодні санітарна безпека має забезпечуватися якісним очищенням води в басейні, а реалізовувати це повинен власник басейну. Вимога надати документ, не передбачений законодавством, може розцінюватися як обмеження прав, відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", додали в МОЗ.

Нагадаємо

Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що 24% проб води у місцях купання не відповідають нормам за мікробіологічними показниками.

Євген Устименко

СуспільствоЗдоров'яЛайфхаки
Україна