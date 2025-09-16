МОЗ роз'яснило ситуацію з медичними довідками для відвідування басейнів

В Україні не існує жодного законодавчого документа та підстав, які б зобов'язували вас надавати медичну довідку для відвідування басейну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Деталі

У відомстві нагадали громадянам, що не затверджували форми такої довідки, ані інструкції для її заповнення. Також там нагадали, що санітарні правила та норми для плавальних басейнів не містять жодних вимог щодо обов'язкового медичного огляду для відвідувачів.

Чому все ж у деяких басейнах вимагають ці довідки

У МОЗ пояснили, що йдеться про, здебільшого, пережиток радянського минулого, коли не було якісних методик очищення басейну. Такі довідки дійсно були закріплені законодавчо більш як 35 років тому, заявили в відомстві.

Але сьогодні санітарна безпека має забезпечуватися якісним очищенням води в басейні, а реалізовувати це повинен власник басейну. Вимога надати документ, не передбачений законодавством, може розцінюватися як обмеження прав, відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", додали в МОЗ.

Нагадаємо

Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що 24% проб води у місцях купання не відповідають нормам за мікробіологічними показниками.