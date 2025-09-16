Минздрав разъяснил ситуацию с медицинскими справками для посещения бассейнов
Киев • УНН
В Украине отсутствуют законодательные основания для требования медицинских справок для посещения бассейнов. Минздрав не утверждал формы такой справки, а санитарные нормы не содержат требований относительно обязательного медосмотра.
В Украине не существует ни одного законодательного документа и оснований, которые обязывали бы вас предоставлять медицинскую справку для посещения бассейна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Детали
В ведомстве напомнили гражданам, что не утверждали формы такой справки, ни инструкции для ее заполнения. Также там напомнили, что санитарные правила и нормы для плавательных бассейнов не содержат никаких требований относительно обязательного медицинского осмотра для посетителей.
Почему все же в некоторых бассейнах требуют эти справки
В Минздраве объяснили, что речь идет о, в основном, пережитке советского прошлого, когда не было качественных методик очистки бассейна. Такие справки действительно были закреплены законодательно более 35 лет назад, заявили в ведомстве.
Но сегодня санитарная безопасность должна обеспечиваться качественной очисткой воды в бассейне, а реализовывать это должен владелец бассейна. Требование предоставить документ, не предусмотренный законодательством, может расцениваться как ограничение прав, согласно Закону Украины "О защите прав потребителей", добавили в Минздраве.
Напомним
Министерство здравоохранения Украины сообщило, что 24% проб воды в местах купания не соответствуют нормам по микробиологическим показателям.