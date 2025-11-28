"Моршинська" та "Миргородська" виставлені на аукціон - Прем'єр

Уряд виставляє на торги активи виробника мінеральних вод "Моршинська" та "Миргородська" IDS Ukraine. Активи групи арештовані з 2022 року, оскільки належать російському олігарху Фрідману. Про це повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Уряд виставляє на публічні торги активи IDS Ukraine, виробника відомих брендів мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська" - написала Свириденко.

З її слів, сьогодні Агентство з розшуку та менеджменту активів запустило збір тендерних пропозицій. Він триватиме до 18:00 12 грудня 2025 року.

Сам аукціон відбудеться на платформі Prozorro у грудні 2025 року. Подача тендерних пропозицій відбувається на Prozorro.

"Держава передасть в управління корпоративні права компаній, що забезпечують повний цикл виробництва: від видобутку води до її дистрибуції", - розповіла очільниця уряду.

За умовами конкурсу, прибуток від діяльності IDS Ukraine, з її слів, "спрямовуватиметься до Державного бюджету України, за винятком винагороди управителя". "Очікувані надходження до бюджету - щонайменше 24 млн грн на місяць", - вказала вона.

"Активи групи арештовані з 2022 року, оскільки належать російському олігарху Фрідману. Він перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії та України", - повідомила Свириденко.

