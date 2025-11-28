"Моршинська" та "Миргородська" виставлені на аукціон - Прем'єр
Київ • УНН
Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало збір тендерних пропозицій на активи IDS Ukraine до 12 грудня 2025 року. Аукціон відбудеться на Prozorro у грудні 2025 року, очікувані надходження до бюджету – щонайменше 24 млн грн щомісяця.
Уряд виставляє на торги активи виробника мінеральних вод "Моршинська" та "Миргородська" IDS Ukraine. Активи групи арештовані з 2022 року, оскільки належать російському олігарху Фрідману. Про це повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Уряд виставляє на публічні торги активи IDS Ukraine, виробника відомих брендів мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська"
З її слів, сьогодні Агентство з розшуку та менеджменту активів запустило збір тендерних пропозицій. Він триватиме до 18:00 12 грудня 2025 року.
Сам аукціон відбудеться на платформі Prozorro у грудні 2025 року. Подача тендерних пропозицій відбувається на Prozorro.
"Держава передасть в управління корпоративні права компаній, що забезпечують повний цикл виробництва: від видобутку води до її дистрибуції", - розповіла очільниця уряду.
За умовами конкурсу, прибуток від діяльності IDS Ukraine, з її слів, "спрямовуватиметься до Державного бюджету України, за винятком винагороди управителя". "Очікувані надходження до бюджету - щонайменше 24 млн грн на місяць", - вказала вона.
"Активи групи арештовані з 2022 року, оскільки належать російському олігарху Фрідману. Він перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії та України", - повідомила Свириденко.
