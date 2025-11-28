"Моршинская" и "Миргородская" выставлены на аукцион - Премьер

Правительство выставляет на торги активы производителя минеральных вод "Моршинская" и "Миргородская" IDS Ukraine. Активы группы арестованы с 2022 года, поскольку принадлежат российскому олигарху Фридману. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Правительство выставляет на публичные торги активы IDS Ukraine, производителя известных брендов минеральной воды "Моршинская" и "Миргородская" - написала Свириденко.

По ее словам, сегодня Агентство по розыску и менеджменту активов запустило сбор тендерных предложений. Он продлится до 18:00 12 декабря 2025 года.

Сам аукцион состоится на платформе Prozorro в декабре 2025 года. Подача тендерных предложений происходит на Prozorro.

"Государство передаст в управление корпоративные права компаний, обеспечивающих полный цикл производства: от добычи воды до ее дистрибуции", - рассказала глава правительства.

По условиям конкурса, прибыль от деятельности IDS Ukraine, по ее словам, "будет направляться в Государственный бюджет Украины, за исключением вознаграждения управляющего". "Ожидаемые поступления в бюджет - не менее 24 млн грн в месяц", - указала она.

"Активы группы арестованы с 2022 года, поскольку принадлежат российскому олигарху Фридману. Он находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Украины", - сообщила Свириденко.

