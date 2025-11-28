$42.190.11
06:58
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Моршинская" и "Миргородская" выставлены на аукцион - Премьер

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Агентство по розыску и менеджменту активов начало сбор тендерных предложений на активы IDS Ukraine до 12 декабря 2025 года. Аукцион состоится на Prozorro в декабре 2025 года, ожидаемые поступления в бюджет – не менее 24 млн грн ежемесячно.

"Моршинская" и "Миргородская" выставлены на аукцион - Премьер

Правительство выставляет на торги активы производителя минеральных вод "Моршинская" и "Миргородская" IDS Ukraine. Активы группы арестованы с 2022 года, поскольку принадлежат российскому олигарху Фридману. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Правительство выставляет на публичные торги активы IDS Ukraine, производителя известных брендов минеральной воды "Моршинская" и "Миргородская"

- написала Свириденко.

По ее словам, сегодня Агентство по розыску и менеджменту активов запустило сбор тендерных предложений. Он продлится до 18:00 12 декабря 2025 года.

Сам аукцион состоится на платформе Prozorro в декабре 2025 года. Подача тендерных предложений происходит на Prozorro.

"Государство передаст в управление корпоративные права компаний, обеспечивающих полный цикл производства: от добычи воды до ее дистрибуции", - рассказала глава правительства.

По условиям конкурса, прибыль от деятельности IDS Ukraine, по ее словам, "будет направляться в Государственный бюджет Украины, за исключением вознаграждения управляющего". "Ожидаемые поступления в бюджет - не менее 24 млн грн в месяц", - указала она.

"Активы группы арестованы с 2022 года, поскольку принадлежат российскому олигарху Фридману. Он находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Украины", - сообщила Свириденко.

Арестованы скважины минеральной воды, которую незаконно добывали при участии менеджера профсоюза и руководителей санаториев18.10.24, 16:50 • 15618 просмотров

Юлия Шрамко

