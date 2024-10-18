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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Арестованы скважины минеральной воды, которую незаконно добывали при участии менеджера профсоюза и руководителей санаториев

Арестованы скважины минеральной воды, которую незаконно добывали при участии менеджера профсоюза и руководителей санаториев

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 13:50  •  5489 просмотра

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ГБР разоблачило схему незаконной добычи и продажи минеральной воды с участием заместителя председателя профсоюза и руководителей санаториев. Суд наложил арест на скважины, из которых незаконно добывали воду на сотни миллионов гривен.

Арестованы скважины, из которых незаконно добывали минеральную воду на сотни миллионов гривен. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Детали

Проводя досудебное расследование по фактам незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения ГБР выяснило, что заместитель председателя профсоюзов Украины в сговоре с руководителями ряда государственных и частных санаториев организовал незаконную добычу минеральной воды и ее коммерческой реализации. Они незаконно предоставлялись преимущества по приобретению воды нескольким частным предприятиям.

Минеральная вода отпускалась по заниженным ценам и вне установленных лимитов, чем наносился ущерб государству в крупных размерах

- добавили в ГБР.

В ходе обысков изъята бухгалтерская документация и зафиксированы нарушения норм законодательства в части добычи минеральных вод. Также суд наложил аресты на скважины, из которых добывали минеральные воды.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обратился к премьер-министру Украины с просьбой инициировать увольнение главы Государственной службы геологии и недр за то, что он в течение 5 лет не восстанавливал на работе незаконно уволенного работника, несмотря на решения судов.

Человечество впервые вывело из равновесия глобальный круговорот воды - отчет18 октября 2024, 02:27 • 51857 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП