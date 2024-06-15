Омбудсмен вимагає звільнення голови Держгеонадр: що відомо

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Прем’єр-міністра України із вимогою ініціювати питання щодо звільнення з посади голови Держгеонадр. Про це Лубінець повідомив у Telegram, передає УНН.

За словами омбудсмена, до нього звернулася громадянка, яку незаконно звільнили з роботи.

"Жінка розповіла, що вона намагалася самостійно розв’язати це питання і неодноразово зверталася до суду. Уявіть собі, що на "судову тяганину" вона витратила близько 4 років! Як результат, вона виграла судові справи щодо поновлення на посаді! Однак Голова Держгеонадр постійно не погоджувався з рішенням суду і відмовлявся приймати її назад на роботу. Тому за невиконання рішення суду щодо поновлення громадянки на посаді на нього було відкрито кримінальне провадження", - повідомив він.

Після цього жінка написала до Офісу Омбудсмана. За результатом звернення, Лубінець відкрив провадження, в межах якого Голові Державної служби геології і надр було направлено офіційне подання Уповноваженого.

"Як відреагував Голова? Проігнорував вимоги подання. Ми не зупинилися і склали протокол про адміністративне правопорушення. А за невиконання вимог, Шевченківський районний суд визнав його винним за Ст.188-40 КУпАП та наклав стягнення у виді штрафу.

Якщо ви раптом подумали, що історія на цьому завершилася, то ні! Голова Держгеонадр вкотре не погодився з рішенням суду і подав апеляційну скаргу. Втім суд залишив рішення без змін у частині визнання вини Голови Держгеонадр, але і після цього він не поновив жінку", - додав він.

Омбудсман направив листи директору ДБР та Генеральному прокурору щодо долучення подання Уповноваженого та постанов судів до матеріалів кримінального провадження для їх врахування.

"Водночас звернувся до Прем’єр-міністра України із вимогою ініціювати питання щодо звільнення з посади Голови Держгеонадр. Буду особисто брати участь у засіданні Кабінету Міністрів України, на якому розглядатиметься це питання. Хочу зауважити, що від моменту надходження звернення до ухвалення рішення Київським апеляційним судом минуло 15 місяців. А тепер застосуємо елементарну математику! Офіс Омбудсмана займався справою 1 рік і 3 місяці плюс 4 роки витратила громадянка України. Разом 5 років і 3 місяці триває боротьба за справедливість!" - додав Лубінець.

Омбудсмен зауважив, що відсутність відповідальності породжує свавілля, а також запевнив – триматиме справу під особливою увагою.