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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Омбудсмен требует увольнения главы Госгеонедр: что известно

Омбудсмен требует увольнения главы Госгеонедр: что известно

Киев  •  УНН

14 июня 2024, 22:09  •  14563 просмотра

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обратилась к Премьер-министру Украины с просьбой инициировать увольнение Председателя Государственной службы геологии и недр за то, что он в течение 5 лет не восстанавливал на работе незаконно уволенного работника, несмотря на решения судов.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Премьер-министру Украины с требованием инициировать вопрос об увольнении с должности председателя Госгеонедр. Об этом Лубинец сообщил в Telegram, передает УНН.

По словам омбудсмена, к нему обратилась гражданка, которую незаконно уволили с работы.

"Женщина рассказала, что она пыталась самостоятельно решить этот вопрос и неоднократно обращалась в суд. Представьте себе, что на "судебную волокиту" она потратила около 4 лет! Как результат, она выиграла судебные дела о восстановлении в должности! Однако Председатель Госгеонедр постоянно не соглашался с решением суда и отказывался принимать ее обратно на работу. Поэтому за невыполнение решения суда о восстановлении гражданки в должности на него было открыто уголовное производство", - сообщил он.

После этого женщина написала в Офис Омбудсмена. По результатам обращения, Лубинец открыл производство, в рамках которого Председателю Государственной службы геологии и недр было направлено официальное представление Уполномоченного.

"Как отреагировал Председатель? Проигнорировал требования представления. Мы не остановились и составили протокол об административном правонарушении. А за невыполнение требований, Шевченковский районный суд признал его виновным по ст.188-40 КУоАП и наложил взыскание в виде штрафа.

Если вы вдруг подумали, что история на этом закончилась, то нет! Председатель Госгеонедр в очередной раз не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу. Впрочем, суд оставил решение без изменений в части признания вины Председателя Госгеонедр, но и после этого он не восстановил женщину", - добавил он.

Омбудсман направил письма директору ГБР и Генеральному прокурору о приобщении представления Уполномоченного и постановлений судов к материалам уголовного производства для их учета.

"В то же время обратился к Премьер-министру Украины с требованием инициировать вопрос об увольнении с должности Председателя Госгеонедр. Буду лично участвовать в заседании Кабинета Министров Украины, на котором будет рассматриваться этот вопрос. Хочу заметить, что с момента поступления обращения до принятия решения Киевским апелляционным судом прошло 15 месяцев. А теперь применим элементарную математику! Офис Омбудсмана занимался делом 1 год и 3 месяца плюс 4 года потратила гражданка Украины. Итого 5 лет и 3 месяца продолжается борьба за справедливость!" - добавил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что отсутствие ответственности порождает произвол, а также заверил - будет держать дело под особым вниманием.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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