Арештовано свердловини мінеральної води, яку незаконно добували за участю менеджера профспілки та керівників санаторіїв
Київ • УНН
ДБР викрило схему незаконного видобутку та продажу мінеральної води за участю заступника голови профспілки та керівників санаторіїв. Суд наклав арешт на свердловини, з яких незаконно видобували воду на сотні мільйонів гривень.
Арештовані свердловини, з яких незаконно видобували мінеральну воду на сотні мільйонів гривень. Про це повідомило Державне бюро розслідувань, пише УНН.
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Проводячи досудове розслідування щодо фактів незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення ДБР з’ясувало, що заступник голови профспілок України у змові з керівниками низки державних та приватних санаторіїв організував незаконний видобуток мінеральної води та її комерційної реалізації. Вони незаконно надавалися переваги щодо придбання води кільком приватним підприємствам.
Мінеральна вода відпускалася за заниженими цінами та поза встановленими лімітами, чим завдавалися збитки державі у великих розмірах
У ході обшуків вилучено бухгалтерську документацію та зафіксовано порушення норм законодавства в частині видобутку мінеральних вод. Також суд наклав арешти на свердловини, з яких видобували мінеральні води.
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