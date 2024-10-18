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Арештовано свердловини мінеральної води, яку незаконно добували за участю менеджера профспілки та керівників санаторіїв

Київ • УНН

 • 15601 перегляди

ДБР викрило схему незаконного видобутку та продажу мінеральної води за участю заступника голови профспілки та керівників санаторіїв. Суд наклав арешт на свердловини, з яких незаконно видобували воду на сотні мільйонів гривень.

Арештовано свердловини мінеральної води, яку незаконно добували за участю менеджера профспілки та керівників санаторіїв

Арештовані свердловини, з яких незаконно видобували мінеральну воду на сотні мільйонів гривень. Про це повідомило Державне бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

Проводячи досудове розслідування щодо фактів незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення ДБР з’ясувало, що заступник голови профспілок України у змові з керівниками низки державних та приватних санаторіїв організував незаконний видобуток мінеральної води та її комерційної реалізації. Вони незаконно надавалися переваги щодо придбання води кільком приватним підприємствам.

Мінеральна вода відпускалася за заниженими цінами та поза встановленими лімітами, чим завдавалися збитки державі у великих розмірах

- додали в ДБР.

У ході обшуків вилучено бухгалтерську документацію та зафіксовано порушення норм законодавства в частині видобутку мінеральних вод. Також суд наклав арешти на свердловини, з яких видобували мінеральні води.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернувся до прем'єр-міністра України з проханням ініціювати звільнення голови Державної служби геології та надр за те, що він протягом 5 років не поновлював на роботі незаконно звільненого працівника, незважаючи на рішення судів.

Людство вперше вивело з рівноваги глобальний колообіг води - звіт18.10.24, 05:27 • 53321 перегляд

Анастасія Рябоконь

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