11:56 • 78 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 1072 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 8554 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 19295 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 8210 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 11961 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35 • 16955 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 23690 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 30753 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 29867 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
МОН рекомендує вишам продовжити канікули або перейти на дистанційне навчання до 8 лютого

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам вищої освіти продовжити канікули або організувати дистанційне навчання до 8 лютого. Остаточне рішення щодо формату навчання кожен заклад ухвалює самостійно, враховуючи безпекову ситуацію та стан енергетичної інфраструктури.

МОН рекомендує вишам продовжити канікули або перейти на дистанційне навчання до 8 лютого

Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам вищої освіти продовжити канікули або організувати навчання в дистанційному форматі до 8 лютого. Відповідний лист уже направлено ректорам університетів. Про це повідомляють у МОН, передає УНН.

Деталі

Водночас у міністерстві наголошують, що остаточне рішення щодо формату навчального процесу ухвалює кожен заклад вищої освіти самостійно в межах своєї автономії. При цьому керівництво вишів має враховувати безпекову ситуацію в регіоні та стан енергетичної інфраструктури.

Крім того, університети по всій країні продовжують розгортати центри підтримки для студентів і працівників, а також, за можливості, для мешканців громад поруч.

У Києві студентські об’єднання ініціювали допомогу людям похилого віку та маломобільним особам. Міністерство освіти і науки координує ці ініціативи спільно з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України та міжнародними партнерами, щоб ефективно залучати наявні ресурси й забезпечити безпеку волонтерів у складних погодних умовах.

Нагадаємо

Міністерство освіти і науки України перерахує підвищені зарплати викладачам своїх ВНЗ до кінця січня. Наступне підвищення оплати праці викладачів заплановано з 1 вересня.

Андрій Тимощенков

СуспільствоОсвіта
Енергетика
Електроенергія
Міністерство соціальної політики України
Міністерство освіти і науки України
благодійність
Україна
Київ