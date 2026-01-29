МОН рекомендує вишам продовжити канікули або перейти на дистанційне навчання до 8 лютого

Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам вищої освіти продовжити канікули або організувати навчання в дистанційному форматі до 8 лютого. Відповідний лист уже направлено ректорам університетів. Про це повідомляють у МОН, передає УНН.

Деталі

Водночас у міністерстві наголошують, що остаточне рішення щодо формату навчального процесу ухвалює кожен заклад вищої освіти самостійно в межах своєї автономії. При цьому керівництво вишів має враховувати безпекову ситуацію в регіоні та стан енергетичної інфраструктури.

Крім того, університети по всій країні продовжують розгортати центри підтримки для студентів і працівників, а також, за можливості, для мешканців громад поруч.

У Києві студентські об’єднання ініціювали допомогу людям похилого віку та маломобільним особам. Міністерство освіти і науки координує ці ініціативи спільно з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України та міжнародними партнерами, щоб ефективно залучати наявні ресурси й забезпечити безпеку волонтерів у складних погодних умовах.

Нагадаємо

Міністерство освіти і науки України перерахує підвищені зарплати викладачам своїх ВНЗ до кінця січня. Наступне підвищення оплати праці викладачів заплановано з 1 вересня.