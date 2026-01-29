МОН рекомендует вузам продлить каникулы или перейти на дистанционное обучение до 8 февраля

$42.770.19
51.230.00
ukenru
11:30 • 718 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21 • 8088 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 18902 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 7798 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19 • 11793 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
07:35 • 16764 просмотра
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки
29 января, 00:09 • 23487 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 30625 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 29786 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 25465 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
92%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Индонезийские миллиардеры потеряли 22 миллиарда долларов из-за проверки MSCI29 января, 05:00 • 16470 просмотра
Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, среди которых известные политики29 января, 05:26 • 15357 просмотра
"Мост, который мы не пересекли": Рубио назвал ключевой вопрос в мирных переговорах по войне рф против Украины06:15 • 17980 просмотра
Маск анонсировал конец выпуска Tesla Model S и Model X в пользу роботов06:27 • 17616 просмотра
Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем09:05 • 11186 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 52245 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 81015 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 105159 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 84110 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 103223 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Иран
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 18337 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 45089 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 43072 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 49529 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 52018 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
Отопление
Дипломатка
Фильм

МОН рекомендует вузам продлить каникулы или перейти на дистанционное обучение до 8 февраля

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Министерство образования и науки Украины рекомендует учреждениям высшего образования продлить каникулы или организовать дистанционное обучение до 8 февраля. Окончательное решение о формате обучения каждое учреждение принимает самостоятельно, учитывая ситуацию с безопасностью и состояние энергетической инфраструктуры.

МОН рекомендует вузам продлить каникулы или перейти на дистанционное обучение до 8 февраля

Министерство образования и науки Украины рекомендует учреждениям высшего образования продлить каникулы или организовать обучение в дистанционном формате до 8 февраля. Соответствующее письмо уже направлено ректорам университетов. Об этом сообщают в МОН, передает УНН.

Подробности

В то же время в министерстве отмечают, что окончательное решение относительно формата учебного процесса принимает каждое учреждение высшего образования самостоятельно в рамках своей автономии. При этом руководство вузов должно учитывать ситуацию с безопасностью в регионе и состояние энергетической инфраструктуры.

Кроме того, университеты по всей стране продолжают разворачивать центры поддержки для студентов и сотрудников, а также, по возможности, для жителей близлежащих общин.

В Киеве студенческие объединения инициировали помощь пожилым людям и маломобильным лицам. Министерство образования и науки координирует эти инициативы совместно с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины и международными партнерами, чтобы эффективно задействовать имеющиеся ресурсы и обеспечить безопасность волонтеров в сложных погодных условиях.

Напомним

Министерство образования и науки Украины перечислит повышенные зарплаты преподавателям своих вузов до конца января. Следующее повышение оплаты труда преподавателей запланировано с 1 сентября.

Андрей Тимощенков

ОбществоОбразование
Энергетика
Электроэнергия
Министерство социальной политики Украины
Министерство образования и науки Украины
благотворительность
Украина
Киев