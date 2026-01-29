МОН рекомендует вузам продлить каникулы или перейти на дистанционное обучение до 8 февраля

Министерство образования и науки Украины рекомендует учреждениям высшего образования продлить каникулы или организовать обучение в дистанционном формате до 8 февраля. Соответствующее письмо уже направлено ректорам университетов. Об этом сообщают в МОН, передает УНН.

Подробности

В то же время в министерстве отмечают, что окончательное решение относительно формата учебного процесса принимает каждое учреждение высшего образования самостоятельно в рамках своей автономии. При этом руководство вузов должно учитывать ситуацию с безопасностью в регионе и состояние энергетической инфраструктуры.

Кроме того, университеты по всей стране продолжают разворачивать центры поддержки для студентов и сотрудников, а также, по возможности, для жителей близлежащих общин.

В Киеве студенческие объединения инициировали помощь пожилым людям и маломобильным лицам. Министерство образования и науки координирует эти инициативы совместно с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины и международными партнерами, чтобы эффективно задействовать имеющиеся ресурсы и обеспечить безопасность волонтеров в сложных погодных условиях.

Напомним

Министерство образования и науки Украины перечислит повышенные зарплаты преподавателям своих вузов до конца января. Следующее повышение оплаты труда преподавателей запланировано с 1 сентября.