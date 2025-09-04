Молодики під Києвом знущалися з їжака, поліція з’ясовує обставини

$41.370.01
48.200.03
ukenru
17:30 • 6522 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
14:39 • 14418 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 17293 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 21816 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 26493 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 25042 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 21080 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 43944 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 40785 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 43576 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
55%
753мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 286785 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 280414 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 278228 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 270817 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 34326 перегляди
Публікації
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту18:50 • 1320 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 27922 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 22949 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 43947 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 41462 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Руслан Кравченко
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Угорщина
Чернігів
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 12235 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 27922 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 13512 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 19207 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 21222 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Нептун (крилата ракета)

Молодики під Києвом знущалися з їжака, поліція з’ясовує обставини

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Правоохоронці виявили відео, де молоді люди знущаються над їжаком у Білій Церкві. Поліція встановлює обставини інциденту; їжак мав перебиті лапки.

Молодики під Києвом знущалися з їжака, поліція з’ясовує обставини

Правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому компанія молодих людей знущається над їжаком у Білій Церкві. Поліція з’ясовує обставини. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у їжака перебиті лапки. Про це пише УНН з посиланням на ГУ Нацполіції у Київській області.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому компанія молодих людей знущається над їжаком. За даним фактом працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини інциденту та можливих свідків 

- йдеться в повідомленні.

Доповнення

Місцеві Telegram-канали повідомляли, що по у Білій Церкві по вул. Леваневського, 63 виявили їжачка з перебитими задніми лапками. Повідомляється, що ті, хто це зробив зафільмували все на відео. Вони били їжака ногами.

Згодом небайдужі містяни підійшли, взяли його та віднесли у траву, не знаючи що з ним трапилось.

Нагадаємо

У селищі Баришівка на Київщині місцевий житель ймовірно застрелив собаку. Поліція зареєструвала подію та розпочала перевірку.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Київська область
Біла Церква