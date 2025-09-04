Молодики під Києвом знущалися з їжака, поліція з’ясовує обставини

Правоохоронці виявили відео, де молоді люди знущаються над їжаком у Білій Церкві. Поліція встановлює обставини інциденту; їжак мав перебиті лапки.

Правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому компанія молодих людей знущається над їжаком у Білій Церкві. Поліція з’ясовує обставини. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у їжака перебиті лапки. Про це пише УНН з посиланням на ГУ Нацполіції у Київській області. Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому компанія молодих людей знущається над їжаком. За даним фактом працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини інциденту та можливих свідків - йдеться в повідомленні. Доповнення Місцеві Telegram-канали повідомляли, що по у Білій Церкві по вул. Леваневського, 63 виявили їжачка з перебитими задніми лапками. Повідомляється, що ті, хто це зробив зафільмували все на відео. Вони били їжака ногами. Згодом небайдужі містяни підійшли, взяли його та віднесли у траву, не знаючи що з ним трапилось. Нагадаємо У селищі Баришівка на Київщині місцевий житель ймовірно застрелив собаку. Поліція зареєструвала подію та розпочала перевірку.