17:30
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
14:39
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Молодые люди под Киевом издевались над ежом, полиция выясняет обстоятельства

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Правоохранители обнаружили видео, где молодые люди издеваются над ежом в Белой Церкви. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента; у ежа были перебиты лапки.

Молодые люди под Киевом издевались над ежом, полиция выясняет обстоятельства

Правоохранители во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором компания молодых людей издевается над ежом в Белой Церкви. Полиция выясняет обстоятельства. Местные Telegram-каналы сообщают, что у ежа перебиты лапки. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в Киевской области.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором компания молодых людей издевается над ежом. По данному факту работники полиции внесли сведения в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и возможных свидетелей 

- говорится в сообщении.

Дополнение

Местные Telegram-каналы сообщали, что в Белой Церкви по ул. Леваневского, 63 обнаружили ежика с перебитыми задними лапками. Сообщается, что те, кто это сделал, засняли все на видео. Они били ежа ногами.

Впоследствии неравнодушные горожане подошли, взяли его и отнесли в траву, не зная, что с ним случилось.

Напомним

В поселке Барышевка Киевской области местный житель вероятно застрелил собаку. Полиция зарегистрировала событие и начала проверку.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киевская область
Белая Церковь