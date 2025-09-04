Молодые люди под Киевом издевались над ежом, полиция выясняет обстоятельства
Киев • УНН
Правоохранители обнаружили видео, где молодые люди издеваются над ежом в Белой Церкви. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента; у ежа были перебиты лапки.
Правоохранители во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором компания молодых людей издевается над ежом в Белой Церкви. Полиция выясняет обстоятельства. Местные Telegram-каналы сообщают, что у ежа перебиты лапки. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в Киевской области.
Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором компания молодых людей издевается над ежом. По данному факту работники полиции внесли сведения в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и возможных свидетелей
Дополнение
Местные Telegram-каналы сообщали, что в Белой Церкви по ул. Леваневского, 63 обнаружили ежика с перебитыми задними лапками. Сообщается, что те, кто это сделал, засняли все на видео. Они били ежа ногами.
Впоследствии неравнодушные горожане подошли, взяли его и отнесли в траву, не зная, что с ним случилось.
Напомним
В поселке Барышевка Киевской области местный житель вероятно застрелил собаку. Полиция зарегистрировала событие и начала проверку.