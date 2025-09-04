Молодые люди под Киевом издевались над ежом, полиция выясняет обстоятельства

Правоохранители во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором компания молодых людей издевается над ежом в Белой Церкви. Полиция выясняет обстоятельства. Местные Telegram-каналы сообщают, что у ежа перебиты лапки. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в Киевской области.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором компания молодых людей издевается над ежом. По данному факту работники полиции внесли сведения в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и возможных свидетелей