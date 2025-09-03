$41.360.01
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo
На Київщині чоловік вистрелив у собаку, тварина загинула: поліція розпочала перевірку

Київ • УНН

 • 46 перегляди

У селищі Баришівка на Київщині місцевий житель, ймовірно, застрелив собаку. Поліція зареєструвала подію та розпочала перевірку для встановлення обставин.

На Київщині чоловік вистрелив у собаку, тварина загинула: поліція розпочала перевірку

У селищі Баришівка на Київщині місцевий житель ймовірно застрелив собаку. Поліція зареєструвала подію та розпочала перевірку, пише УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Сьогодні, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили допис про те, що у селищі Баришівка місцевий житель здійснив постріл у бік собаки, внаслідок чого тварина загинула. Працівники поліції зареєстрували дану подію до Єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій. Наразі розпочато перевірку з метою встановлення усіх обставин та причетних осіб 

- повідомили правоохоронці.

Вони також закликали місцевих мешканців, які володіють будь-якою інформацією, яка стосується інциденту - звертатися до Баришівського відділу поліції або на спецлінію 102.

Альона Уткіна

