На Київщині чоловік вистрелив у собаку, тварина загинула: поліція розпочала перевірку

У селищі Баришівка на Київщині місцевий житель ймовірно застрелив собаку. Поліція зареєструвала подію та розпочала перевірку, пише УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Сьогодні, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили допис про те, що у селищі Баришівка місцевий житель здійснив постріл у бік собаки, внаслідок чого тварина загинула. Працівники поліції зареєстрували дану подію до Єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій. Наразі розпочато перевірку з метою встановлення усіх обставин та причетних осіб - повідомили правоохоронці.

Вони також закликали місцевих мешканців, які володіють будь-якою інформацією, яка стосується інциденту - звертатися до Баришівського відділу поліції або на спецлінію 102.

