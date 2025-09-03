На Киевщине мужчина выстрелил в собаку, животное погибло: полиция начала проверку

В поселке Барышевка Киевской области местный житель предположительно застрелил собаку. Полиция зарегистрировала происшествие и начала проверку, пишет УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Сегодня, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили сообщение о том, что в поселке Барышевка местный житель произвел выстрел в сторону собаки, в результате чего животное погибло. Сотрудники полиции зарегистрировали данное событие в Единый учет регистрации заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений и других событий. Сейчас начата проверка с целью установления всех обстоятельств и причастных лиц - сообщили правоохранители.

Они также призвали местных жителей, владеющих какой-либо информацией, касающейся инцидента - обращаться в Барышевский отдел полиции или на спецлинию 102.

