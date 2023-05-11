Молдова не запроваджуватиме обмеження на імпорт зернових та олійних з України

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За словами міністра сільського господарства країни Володимир Боля, обсяг імпорту сільськогосподарської продукції з України незначний. Загалом імпортували близько 177 тонн пшениці та 4 тис. тонн насіння соняшнику. Молдові недоцільно запроваджувати обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України.

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"Введення обмежень на імпорт нічого б не вирішило. Це не призвело б ні до підвищення відпускних цін для молдовських фермерів, ні до зниження собівартості. Це рішення дало б нульові результати. Навпаки, Україна ввела б обмеження на ввезення молдовської продукції, і тоді багато чого було б втрачено", - заявив Боля.

Елеватори в Молдові дають змогу зберігати близько трьох мільйонів тонн продукції, тож молдовським фермерам є де зберігати зерно. Водночас міністерство уважно стежитиме за імпортом, щоб вчасно вжити заходів підтримки молдовських аграріїв.

Міністр також прокоментував можливу заборону транзиту зерна з України через Молдову. Міністр зазначив, що влада Кишинева не розглядає такого заходу.

"Транзит не впливає на нас негативно. Завдяки транзиту "Залізниця Молдови" змогла реабілітуватися, підприємство виплатило зарплату і навіть підвищило її. Проблема виникає з автомобільними вантажоперевезеннями - очікування на митниці в Румунії. Ми зацікавлені в розвитку залізничного транспорту. Це набагато вигідніше, ніж автомобільний транспорт", - наголосив міністр сільського господарства країни.

Володимир Боля також повідомив про додаткові субсидії обсягом 100 млн леїв (понад 20 млн євро), які уряд може виділити, щоб підтримати молдовських сільгоспвиробників.

Доповнення

Країни-члени ЄС Польща, Угорщина, Словаччина і Болгарія у квітні ввели заборони на імпорт з України, щоб захистити свої ринки від припливу дешевшої продукції. Румунія не ухвалила рішення про заборону імпорту української аграрної продукції.

У ЄС 2 травня уклали угоду, яка врегулює торговельну суперечку через українське зерно. Згідно з угодою, тимчасово заборонять імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, поставки яких, на думку Єврокомісії, мають найсильніший дестабілізуючий ефект. Дозволять тільки транзит цієї продукції через ці країни. Вони скасують заборону на іншу українську продукцію - молочні продукти, фрукти, цукор, мед, яйця, м'ясо і вино.

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В обмін на скасування заборон Єврокомісія надасть підтримку обсягом 100 млн євро фермерам у Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії та Болгарії.

Молдова планувала ввести тимчасові обмеження на імпорт зернових і олійних культур з України. Про це міністр сільського господарства Володимир Боля повідомив на зустрічі зі своїм українським колегою Миколою Сольським. Міністр аграрної політики та продовольства України висловив незгоду з подібним рішенням з боку Молдови. Він також наголосив, що незрозумілими є підстави для подібного рішення, оскільки Україна не імпортує ці культури до Республіки Молдова. За даними українського відомства, Боля запевнив, що транзит української агропродукції через Молдову здійснюватиметься в повному обсязі.

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