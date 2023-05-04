Болгария снимает односторонний запрет на агроимпорт из Украины

Детали

Правительство сообщило, что Болгария снимет запрет с даты вступления в силу мер ЕС по стабилизации рынка.

19 апреля правительство Болгарии запретило на два месяца ввоз более 20 товаров из Украины, включая пшеницу; пшеничную муку; подсолнечник; подсолнечное масло; кукурузу; мед и продукты пчеловодства; сырое и сухое молоко; грецкие орехи; фундук; яйца; мясо курицы; свинину; баранину и козлятину; рожь; ячмень; вино; этиловый спирт.

Обеспокоенная тем, что ее рынок будет перенасыщен сельскохозяйственными культурами, Болгария практически последовала примеру Польши, Венгрии и Словакии, комментировал тогдашний и.о. министра сельского хозяйства Явир Гечов.

Болгария получила 16 млн евро компенсации от ЕС за то, что разрешает экспорт украинского зерна и продуктов питания через свою территорию. Страна запросила еще 50 миллионов евро, хотя болгарские производители зерна получают сотни миллионов евро в виде прямых европейских субсидий, отмечает издание.

Напомним

Европейская комиссия 2 мая объявила, что временно запретила импорт агропродукции из Украины в пять государств - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Меры, как отмечалось, должны были вступить в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого времени пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника могут импортироваться во всех государствах-членах Европейского Союза, кроме пяти вышеупомянутых государств-членов ЕС.