Болгарія знімає односторонню заборону на агроімпорт із України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Одностороння заборона Болгарії на імпорт деяких товарів, що надходять з України, буде знята після набуття чинності заходами зі стабілізації ринку ЄС, погоджених наприкінці квітня, повідомила пресслужба кабінету міністрів країни, пише УНН.
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Уряд повідомив, що Болгарія зніме заборону з дати набуття чинності заходами ЄС щодо стабілізації ринку.
19 квітня уряд Болгарії заборонив на два місяці ввезення понад 20 товарів із України, включаючи пшеницю; пшеничне борошно; соняшник; соняшникову олію; кукурудзу; мед та продукти бджільництва; сире та сухе молоко; грецькі горіхи; фундук; яйця; м'ясо курки; свинину; баранину та козлятину; жито; ячмінь; вино; етиловий спирт.
Стурбована тим, що її ринок буде перенасичений сільськогосподарськими культурами, Болгарія практично наслідувала приклад Польщі, Угорщини та Словаччини, коментував тодішній в.о. міністра сільського господарства Явір Гечов.
Болгарія отримала 16 млн євро компенсації від ЄС за те, що дозволяє експорт українського зерна та продуктів харчування через свою територію. Країна запросила ще 50 мільйонів євро, хоча болгарські виробники зерна одержують сотні мільйонів євро у вигляді прямих європейських субсидій, зазначає видання.
Нагадаємо
Європейська комісія 2 травня оголосила, що тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України до п’яти держав - Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччини. Заходи, як зазначалося, мали набути чинності 2 травня і триватимуть до 5 червня 2023 року. Протягом цього часу пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника можуть імпортуватися у всіх державах-членах Європейського Союзу, окрім п’яти вищезазначених держав-членів ЄС.