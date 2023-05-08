Економічні “шахеди” росії у Молдові: як агенти кремля допомагають воювати проти України

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Після того, як голова молдовської Асоціації "Сила фермерів" Олександр Слусар розкритикував уряд Молдови за те, що він досі не заборонив імпорт українського зерна й олії, у Кишиневі заявили - ввезення сільгоспкультур з України все ж таки буде заборонено. Що це - бунт місцевих фермерів чи спеціальна акція агентів кремля, які зсередини знищують економіку Молдови - розбиралися журналісти УНН.

Деталі

Раніше всі ідеї про заборону імпорту сільгоспкультур з України до Молдови зазнавали критики з боку молдовського уряду. Зокрема у квітні державний секретар міністерства Васіле Шарбан заявляв, що Міністерство сільського господарства Молдови не припинятиме імпорт зерна та продовольства з України. А всі заяви молдовських аграріїв, які вимагали такої заборони та отримання компенсації за свої збитки від ЄС, були поставлені урядом під сумнів, оскільки Молдова не є частиною Європейського Союзу.

Але ситуація кардинально змінилася після нещодавньої заяви Олександра Слусаря - глави молдовської Асоціації “Сила фермерів”: він заявив, що ціна на пшеницю в Молдові різко знизилася порівняно з минулим роком і пригрозив уряду країни масовими протестами фермерів. У керівництві Молдови чи то через острах протестів, чи то під впливом Слусаря, підтримали його ініціативу і заявили про плани обмеження ввезення українського зерна.

Паралельно з цим, той самий Слусар заявляв, що російський ринок досі відкритий для молдавських аграріїв.

“Молдавська продукція дуже якісна для ринку росії, вона не викликає серйозних нарікань (...) Я розраховую, що жоден ринок для молдавських виробників не втрачено. Російський же - традиційний. Молдавські фрукти, консерви, виноград цінуються росіянами”, - заявляв Слусар, який у серпні минулого року закликав владу Молдови почати переговори з росією.

Ба більше, виявилося, що молдовська влада, заявляючи про підтримку ідеї Слусаря щодо заборони українського імпорту, побічно повелася на наративи прокремлівського політика: у березні цього року СІБ (Служба інформації та безпеки Республіки Молдова - ред.) почала розслідування щодо зв'язків Слусаря з фсб. Журналісти ж називають голову молдавської Асоціації "Сила фермерів" агентом російського впливу, який працює під прикриттям проти Молдови. І - як виявилося проти України.

Раніше

Міністр агрополітики України Микола Сольський різко відреагував на заяви щодо призупинення імпорту з боку Молдови: за його словами, підстав для такої заборони немає, тому що українська сторона не імпортує зерно та олію в Молдову. А в разі заборони будь-якого імпорту з України - наша країна введе “дзеркальні обмеження”.

"Ми повідомили Кишиневу – що будь-яке обмеження з боку Молдови вважатиметься вкрай недружнім кроком і спричинить невідкладну заборону всього імпорту з Молдови", - заявив у ЗМІ ще один чиновник - заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – Торговий представник України Тарас Качка.

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