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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. После того как глава молдавской Ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь раскритиковал правительство Молдовы за то, что оно до сих пор не запретило импорт украинского зерна и масла, в Кишиневе заявили - ввоз сельхозкультур из Украины все же будет запрещен. Что это - бунт местных фермеров или специальная акция агентов кремля, которые изнутри уничтожают экономику Молдовы - разбирались журналисты УНН.

Детали

Ранее все идеи о запрете импорта сельхозкультур из Украины в Молдову подвергались критике со стороны молдавского правительства. В частности в апреле государственный секретарь министерства Василе Шарбан заявлял, что Министерство сельского хозяйства Молдовы не будет прекращать импорт зерна и продовольствия из Украины. А все заявления молдавских аграриев, которые требовали такого запрета и получения компенсации за свои убытки от ЕС, были поставлены правительством под сомнение, так как Молдова не является частью Европейского Союза.

Но ситуация кардинально изменилась после недавнего заявления Александра Слусаря - главы молдавской Ассоциации “Сила фермеров”: он заявил, что цена на пшеницу в Молдове резко сократилась по сравнению с прошлым годом и пригрозил правительству страны массовыми протестами фермеров. В руководстве Молдовы то ли из-за боязни протестов, то ли под влиянием Слусаря, поддержали его инициативу и заявили о планах ограничения ввоза украинского зерна.

Параллельно с этим, тот же Слусарь заявлял, что российский рынок до сих пор открыт для молдавских аграриев.

“Молдавская продукция очень качественная для рынка россии, она не вызывает серьезных нареканий (...) Я рассчитываю, что никакой рынок для молдавских производителей не потерян. Российский же - традиционен. Молдавские фрукты, консервы, виноград ценятся россиянами”, - заявлял Слусарь, который в августе прошлого года призывал власти Молдовы начать переговоры с россией.

Более того, оказалось, что молдавская власть, заявляя о поддержке идеи Слусаря относительно запрета украинского импорта, косвенно повелась на нарративы прокремлевского политика: в марте этого года СИБ (Служба информации и безопасности Республики Молдова, - ред.) начала расследование в отношении связей Слусаря с ФСБ. Журналисты же называют главу молдавской Ассоциации "Сила фермеров" агентом российского влияния, который работает под прикрытием против Молдовы. И - как оказалось против Украины.

Ранее

Министр агрополитики Украины Николай Сольський резко отреагировал на заявления о приостановлении импорта со стороны Молдовы: по его словам оснований для такого запрета нет, так как украинская сторона не импортирует зерно и масло в Молдову. А в случае запрета любого импорта из Украины - наша страна введет “зеркальные ограничения”.

"Мы сообщили Кишиневу – любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет неотложный запрет всего импорта из Молдовы", - заявил в СМИ еще один чиновник - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Торговый представитель Украины Тарас Качка.

Украинские Национальные Новости

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