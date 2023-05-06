Обмеження імпорту зерна з України: Кишинів хоче приєднатись до рішення ЄС, Київ - проти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Молдова розглядає можливість приєднатися до рішення ЄС запровадити тимчасові обмеження на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України. Київ не згоден і наполягає, що підстав для такого рішення немає. Як повідомили в Мінагрополітики, наразі транзит через Молдову буде здійснюватись у повному обсязі, переговори триватимуть, передає УНН.
Позиція Молдови
Як повідомляє newsmaker, міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля сьогодні зустрівся зі своїм українським колегою Миколою Сольським. Вони обговорили імпорт та транзит українського зерна до нашої країни.
Як повідомили у прес-релізі Мінсільгоспу Молдови, Боля розповів Сольському про намір Молдови приєднатися до рішення ЄС запровадити тимчасові обмеження на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України.
"Кількість вітчизняного зерна на складах велика, і це чинить тиск на фермерів. Вони стурбовані тим, що вони не мають місця для нового врожаю. При цьому динаміка експорту зерна знижується, зросли витрати на логістику та обвалилися ціни на міжнародних біржах. Нашим фермерам необхідно використати власні запаси зерна та готуватися до нового сільськогосподарського року", — заявив Боля.
Він наголосив, що Молдова солідарна з українським народом і "засуджує звірства агресорів".
"Для нас важливим є конструктивний діалог з українською владою, і ми відкриті для обговорення подальших кроків для вирішення проблем фермерів обох народів", — додав міністр.
Позиція України
У той же час, як повідомили в Мінагрополітики України,Сольський висловив незгоду з подібним рішенням з боку Молдови. Він також наголосив, що незрозумілими є підстави для подібного рішення, оскільки Україна не імпортує ці культури до Республіки Молдова.
За даними українського відомства, Боля запевнив, що транзит української агропродукції через Молдову здійснюватиметься в повному об'ємі.
"Переговори триватимуть", - резюмували у відомстві.
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