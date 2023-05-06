Ограничение импорта зерна из Украины: Кишинев хочет присоединиться к решению ЕС, Киев - против

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Киев • УНН

 • 2560892 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Молдова рассматривает возможность присоединиться к решению ЕС ввести временные ограничения на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины. Киев не согласен и настаивает, что оснований для такого решения нет. Как сообщили в Минагрополитики, пока транзит через Молдову будет осуществляться в полном объеме, переговоры будут продолжаться, передает УНН.

Позиция Молдовы

Как сообщает newsmaker, министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля сегодня встретился со своим украинским коллегой Николаем Сольским. Они обсудили импорт и транзит украинского зерна в нашу страну.

Как сообщили в пресс-релизе Минсельхоза Молдовы, Боля рассказал Сольскому о намерении Молдовы присоединиться к решению ЕС ввести временные ограничения на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.

"Количество отечественного зерна на складах большое, и это оказывает давление на фермеров. Они обеспокоены тем, что они не имеют места для нового урожая. При этом динамика экспорта зерна снижается, выросли расходы на логистику и обвалились цены на международных биржах. Нашим фермерам необходимо использовать собственные запасы зерна и готовиться к новому сельскохозяйственному году", — заявил Боля.

Он подчеркнул, что Молдова солидарна с украинским народом и "осуждает зверства агрессоров".

"Для нас важен конструктивный диалог с украинскими властями, и мы открыты для обсуждения дальнейших шагов для решения проблем фермеров обоих народов", — добавил министр.

Позиция Украины

В то же время, как сообщили в Минагрополитики Украины, Сольский выразил несогласие с подобным решением со стороны Молдовы. Он также подчеркнул, что непонятны основания для подобного решения, поскольку Украина не импортирует эти культуры в Республику Молдова.

По данным украинского ведомства, Боля заверил, что транзит украинской агропродукции через Молдову будет осуществляться в полном объеме.

"Переговоры будут продолжаться", - резюмировали в ведомстве.

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