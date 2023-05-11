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Актуальное
Молдова не будет вводить ограничения на импорт зерновых и масличных из Украины

Молдова не будет вводить ограничения на импорт зерновых и масличных из Украины

Киев • УНН

 • 1941198 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Ни транзит украинской продукции через Молдову, ни ее импорт не несут негативного влияния на внутренний рынок страны, поэтому их ограничения и запрет нецелесообразны и вводиться не будут, заявил министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля, пишет УНН со ссылкой на NewsMaker.

Детали

По словам министра сельского хозяйства страны Владимир Боля, объем импорта сельскохозяйственной продукции из Украины незначительный. Всего импортировали около 177 тонн пшеницы и 4 тыс. тонн семян подсолнечника. Молдове нецелесообразно вводить ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины.

Цитата

"Введение ограничений на импорт ничего бы не решило. Это не привело бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости. Это решение дало бы нулевые результаты. Наоборот, Украина ввела бы ограничения на ввоз молдавской продукции, и тогда многое было бы потеряно", - заявил Боля.

Элеваторы в Молдове позволяют хранить около трех миллионов тонн продукции, поэтому молдавским фермерам есть где хранить зерно. В то же время министерство будет внимательно следить за импортом, чтобы вовремя принять меры поддержки молдавских аграриев.

Министр также прокомментировал возможный запрет транзита зерна из Украины через Молдову. Министр отметил, что власти Кишинева не рассматривают такой меры.

"Транзит не влияет на нас негативно. Благодаря транзиту "Железная дорога Молдовы" смогла реабилитироваться, предприятие выплатило зарплату и даже повысило ее. Проблема возникает с автомобильными грузоперевозками - ожидание на таможне в Румынии. Мы заинтересованы в развитии железнодорожного транспорта. Это гораздо выгоднее, чем автомобильный транспорт", - подчеркнул министр сельского хозяйства страны.

Владимир Боля также сообщил о дополнительных субсидиях в размере 100 млн леев (более 20 млн евро), которые правительство может выделить, чтобы поддержать молдавских сельхозпроизводителей.

Дополнение

В апреле страны-члены ЕС Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели запреты на импорт из Украины, чтобы защитить свои рынки от притока более дешевой продукции. Румыния не приняла решения о запрещении импорта украинской аграрной продукции.

В ЕС 2 мая заключили соглашение, которое урегулирует торговый спор из-за украинского зерна. Согласно договору, временно запретят импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, поставки которых, по мнению Еврокомиссии, имеют самый сильный дестабилизирующий эффект. Разрешат только транзит этой продукции через эти страны. Они отменят запрет на другую украинскую продукцию - молочные продукты, фрукты, сахар, мед, яйца, мясо и вино.

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В обмен на отмену запретов Еврокомиссия окажет поддержку в размере 100 млн евро фермерам в Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии.

Молдова планировала ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины. Об этом министр сельского хозяйства Владимир Боля сообщил на встрече со своим украинским коллегой Николаем Сольским. Министр аграрной политики и продовольствия Украины выразил несогласие с подобным решением со стороны Молдовы. Он также отметил, что непонятны основания для подобного решения, поскольку Украина не импортирует эти культуры в Республику Молдова. По данным украинского ведомства, Боля заверил, что транзит украинской агропродукции через Молдову будет осуществляться в полном объеме.

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