Мобілізованих, які перебували у будинку під Києвом, вивели і посадили в автобус: натовп атакував і заблокував транспорт
Київ • УНН
Під Києвом розпочалася сутичка - люди, які заявляли про незаконне утримання громадян, намагаються "звільнити" мобілізованих і атакували військовий автобус.
У Петропавлівській Борщагівці, що під Києвом, із будинку почали виводити людей і супроводжувати до військового автобуса. Як повідомив кореспондент УНН, наразі натовп намагається атакувати транспорт і "звільнити" мобілізованих.
Натовп спершу намагався повалити цегляну огорожу будинку.
Згодом, коли з будинку почали виводити чоловіків і супроводжувати їх до військового автобуса, люди почали скандувати: "Хлопці, тікайте!" і атакували автобус.
У будинку під Києвом тимчасово розміщували мобілізованих перед відправленням на навчання - речник НГУ02.11.26, 21:22 • 2558 переглядiв
Наразі автобус заблокований.
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Нагадаємо
З опівдня ширилася інформація про інцидент у районі вулиці Сонячна, 7 (район Петропавлівської Борщагівки у столиці). Очевидці публікували відео з локації, на яких було видно карети "швидкої" та медичних працівників. Основна версія, яку висували, — нібито озброєний невідомий чоловік утримує в приватному будинку у заручниках 40 цивільних. І серед них вже є поранені, яким необхідна допомога медиків.
Згодом до діалогу з представниками ЗМІ підключилася Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Центрального регіону. Там запевнили, що інформація про десятки заручників, які нібито перебували у приватному будинку, не відповідає дійсності. А сам інцидент виник навколо затримання військового, який пішов у СЗЧ.
Але менш, ніж через годину, зявилися свідчення медичної працівниці з місця подій. Жінка разом із правоохоронцями отримала доступ до приватного будинку за адресою.
Потім вона розповіла журналістам, що у приміщенні будівлі — від горищ і до підвалу — бачила як мінімум 25 людей. Цивільні вони чи військові, — невідомо. Чотири людини із тих, яких знайшли у приміщенні, потребують медичної допомоги. Їх уже завантажили до карет "швидкої допомоги". Які конкретно ушкодження отримали чоловіки та хто їх їм завдав, медик не уточнила.