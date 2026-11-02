Мобілізованих, які перебували у будинку під Києвом, вивели і посадили в автобус: натовп атакував і заблокував транспорт

росія готує новий масований удар по Україні, передусім по енергетиці та логістиці - Зеленський

Чотири черги відключень одночасно: скільки годин українці можуть провести без електрики 3 листопада

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Під Києвом натовп спробував штурмувати огорожу будинку, де могли незаконно утримувати людей

рф завдала страшного удару по Комишувасі, 18 людей загинули - Зеленський

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Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: у будинку виявили 25 людей, четверо потребували допомоги медиків

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Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: у поліції розповіли, чи дійсно є загиблий та 40 заручників

Чому евакуацію з Олешків не проводили через Херсон - Лубінець дав роз'яснення