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Мобілізованих, які перебували у будинку під Києвом, вивели і посадили в автобус: натовп атакував і заблокував транспорт

Київ • УНН

 • 1268 перегляди

Під Києвом розпочалася сутичка - люди, які заявляли про незаконне утримання громадян, намагаються "звільнити" мобілізованих і атакували військовий автобус.

Мобілізованих, які перебували у будинку під Києвом, вивели і посадили в автобус: натовп атакував і заблокував транспорт

У Петропавлівській Борщагівці, що під Києвом, із будинку почали виводити людей і супроводжувати до військового автобуса. Як повідомив кореспондент УНН, наразі натовп намагається атакувати транспорт і "звільнити" мобілізованих.

Натовп спершу намагався повалити цегляну огорожу будинку.

Згодом, коли з будинку почали виводити чоловіків і супроводжувати їх до військового автобуса, люди почали скандувати: "Хлопці, тікайте!" і атакували автобус.

У будинку під Києвом тимчасово розміщували мобілізованих перед відправленням на навчання - речник НГУ02.11.26, 21:22 • 2558 переглядiв

Наразі автобус заблокований.

Попередження - на відео може бути ненормативна лексика

Нагадаємо 

З опівдня ширилася інформація про інцидент у районі вулиці Сонячна, 7 (район Петропавлівської Борщагівки у столиці). Очевидці публікували відео з локації, на яких було видно карети "швидкої" та медичних працівників. Основна версія, яку висували, — нібито озброєний невідомий чоловік утримує в приватному будинку у заручниках 40 цивільних. І серед них вже є поранені, яким необхідна допомога медиків.

Згодом до діалогу з представниками ЗМІ підключилася Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Центрального регіону. Там запевнили, що  інформація про десятки заручників, які нібито перебували у приватному будинку, не відповідає дійсності. А сам інцидент виник навколо затримання військового, який пішов у СЗЧ. 

Але менш, ніж через годину, зявилися свідчення медичної працівниці з місця подій. Жінка разом із правоохоронцями отримала доступ до приватного будинку за адресою. 

Потім вона розповіла журналістам, що у приміщенні будівлі — від горищ і до підвалу — бачила як мінімум 25 людей. Цивільні вони чи військові, — невідомо. Чотири людини із тих, яких знайшли у приміщенні, потребують медичної допомоги. Їх уже завантажили до карет "швидкої допомоги". Які конкретно ушкодження отримали чоловіки та хто їх їм завдав, медик не уточнила.

Антоніна Туманова

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