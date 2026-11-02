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Мобилизованных, находившихся в доме под Киевом, вывели и посадили в автобус: толпа атаковала и заблокировала транспорт

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Под Киевом началась стычка — люди, заявлявшие о незаконном удержании граждан, пытаются "освободить" мобилизованных и атаковали военный автобус.

Мобилизованных, находившихся в доме под Киевом, вывели и посадили в автобус: толпа атаковала и заблокировала транспорт

В Петропавловской Борщаговке, расположенной под Киевом, из здания начали выводить людей и сопровождать их к военному автобусу. Как сообщил корреспондент УНН, в настоящее время толпа пытается атаковать транспорт и «освободить» мобилизованных.

Толпа сначала пыталась повалить кирпичное ограждение здания.

Позже, когда из здания начали выводить мужчин и сопровождать их к военному автобусу, люди начали скандировать: «Ребята, бегите!» — и атаковали автобус.

В доме под Киевом временно размещали мобилизованных перед отправкой на обучение — представитель НГУ02.11.26, 21:22 • 1918 просмотров

В настоящее время автобус заблокирован.

Предупреждение — на видео может присутствовать ненормативная лексика

Напомним 

С полудня распространялась информация об инциденте в районе улицы Солнечной, 7 (район Петропавловской Борщаговки в столице). Очевидцы публиковали видео с места происшествия, на которых были видны кареты «скорой помощи» и медицинские работники. Основная версия, которую выдвигали, — якобы вооружённый неизвестный мужчина удерживает в частном доме в заложниках 40 гражданских лиц. И среди них уже есть раненые, которым необходима помощь медиков.

Позже к диалогу с представителями СМИ подключилась Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона. Там заверили, что  информация о десятках заложников, которые якобы находились в частном доме, не соответствует действительности. А сам инцидент возник вокруг задержания военнослужащего, который ушёл в СЗЧ. 

Но менее чем через час появились свидетельства медицинской работницы с места событий. Женщина вместе с правоохранителями получила доступ к частному дому по указанному адресу. 

Затем она рассказала журналистам, что в помещении здания — от чердака до подвала — видела как минимум 25 человек. Гражданские они или военные — неизвестно. Четыре человека из тех, кого обнаружили в помещении, нуждаются в медицинской помощи. Их уже погрузили в кареты «скорой помощи». Какие именно повреждения получили мужчины и кто их причинил, медик не уточнила.

Антонина Туманова

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