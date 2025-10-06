МХП Поруч: у Києві відбувся родинний фестиваль для військових та ветеранів "Поруч.Fest"

$41.230.05
48.380.12
ukenru
10:10 • 544 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
06:51 • 10668 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
06:06 • 28533 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00 • 20754 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 31311 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 60539 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 74823 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 89703 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 164658 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 127300 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
90%
750мм
Популярнi новини
В Луганську окупанти влаштували "день зрадника" і нагородили вчителів-колаборантів - ЦНС6 жовтня, 00:26 • 17938 перегляди
Президент Чехії не доручив лідерам проросійської партії ANO формування нового уряду6 жовтня, 01:58 • 16291 перегляди
Поліція Львівщини показала порятунок людей після атаки рф на село ЛапаївкаVideo6 жовтня, 02:29 • 22354 перегляди
Нічна атака на Харків: чотири особи постраждали, місто знеструмлено6 жовтня, 03:21 • 19950 перегляди
Російські війська вночі вкотре атакували енергетику - знову на Чернігівщині06:37 • 12770 перегляди
Публікації
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 8242 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto06:06 • 28543 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 164661 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 93763 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 106900 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Емманюель Макрон
Тім Кук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Франція
Європа
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 54386 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 51527 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 127301 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 60169 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 61882 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Forbes
Іскандер (ОТРК)
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)

МХП Поруч: у Києві відбувся родинний фестиваль для військових та ветеранів "Поруч.Fest"

Київ • УНН

 • 874 перегляди

У столиці провели фестиваль "Поруч.Fest", який зібрав понад 200 українських захисників, ветеранів та їхні родини. Подія стала частиною програми МХП Поруч, що реалізує комплексний індивідуальний супровід військових та їхніх родин.

МХП Поруч: у Києві відбувся родинний фестиваль для військових та ветеранів "Поруч.Fest"

У столиці провели фестиваль "Поруч.Fest", який зібрав понад 200 українських захисників, ветеранів та їхні родини, передає УНН.

Деталі

Подія стала частиною програми МХП Поруч, що вже понад два з половиною роки реалізує комплексний індивідуальний супровід військових, ветеранів та їхніх родин.

За словами директора департаменту корпоративної соціальної відповідальності "МХП" Павла Мороза, головна мета фестивалю – створити безпечний простір, де ветерани та їхні родини можуть бути собою та знайти однодумців.

Саме тому ми впроваджуємо програму МХП Поруч - комплексну систему підтримки українських військових, ветеранів та їхніх родин, забезпечуємо індивідуальний супровід від моменту мобілізації українського захисника чи захисниці до моменту, коли вони повертаються до робочих місць, повертаються до своїх домівок, до своїх родин, знаходять нову мету свого життя. Можливо, у формі нової діяльності, бізнесу або громадянської позиції, яку вони будуть нести вже у мирне життя в українській державі

- сказав Павло Мороз.

Координаторка Центру із взаємодії з військовими та ветеранами "МХП" Галина Зима наголосила, що подібні заходи створюють середовище для спілкування та взаємної підтримки.

Такі заходи, на мою думку, дуже значимі. Тому що коли ми обʼєднуємо ветеранів, їхні родини, збираємо їх усіх разом – вони мають таку собі спільноту, де вони можуть бути вільними, бути собою, проговорити про те, що їх обʼєднувало колись

- пояснила вона.

Учасники події підкреслили, що для них це - можливість на деякий час відволіктися від реалій війни та відновити сили.

Дуже гарні емоції, добре, що така є програма, військовим дійсно треба відпочивати від цього

- поділився ветеран Вадим.

Організатори наголосили, що подібні родинні заходи планують проводити й надалі, адже вони роблять суспільство сильнішим.

Довідка

Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України. Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад.

Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes.

Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, допомога малому та середньому бізнесу та утвердження української ідентичності.

Лілія Подоляк

Суспільство
благодійність
Forbes
ПрАТ МХП
Україна
Київ