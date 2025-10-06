МХП Поруч: у Києві відбувся родинний фестиваль для військових та ветеранів "Поруч.Fest"

У столиці провели фестиваль "Поруч.Fest", який зібрав понад 200 українських захисників, ветеранів та їхні родини, передає УНН.

Деталі

Подія стала частиною програми МХП Поруч, що вже понад два з половиною роки реалізує комплексний індивідуальний супровід військових, ветеранів та їхніх родин.

За словами директора департаменту корпоративної соціальної відповідальності "МХП" Павла Мороза, головна мета фестивалю – створити безпечний простір, де ветерани та їхні родини можуть бути собою та знайти однодумців.

Саме тому ми впроваджуємо програму МХП Поруч - комплексну систему підтримки українських військових, ветеранів та їхніх родин, забезпечуємо індивідуальний супровід від моменту мобілізації українського захисника чи захисниці до моменту, коли вони повертаються до робочих місць, повертаються до своїх домівок, до своїх родин, знаходять нову мету свого життя. Можливо, у формі нової діяльності, бізнесу або громадянської позиції, яку вони будуть нести вже у мирне життя в українській державі - сказав Павло Мороз.

Координаторка Центру із взаємодії з військовими та ветеранами "МХП" Галина Зима наголосила, що подібні заходи створюють середовище для спілкування та взаємної підтримки.

Такі заходи, на мою думку, дуже значимі. Тому що коли ми обʼєднуємо ветеранів, їхні родини, збираємо їх усіх разом – вони мають таку собі спільноту, де вони можуть бути вільними, бути собою, проговорити про те, що їх обʼєднувало колись - пояснила вона.

Учасники події підкреслили, що для них це - можливість на деякий час відволіктися від реалій війни та відновити сили.

Дуже гарні емоції, добре, що така є програма, військовим дійсно треба відпочивати від цього - поділився ветеран Вадим.

Організатори наголосили, що подібні родинні заходи планують проводити й надалі, адже вони роблять суспільство сильнішим.

Довідка

Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України. Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад.

Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes.

Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, допомога малому та середньому бізнесу та утвердження української ідентичності.