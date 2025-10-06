МХП Рядом: в Киеве состоялся семейный фестиваль для военных и ветеранов "Рядом.Fest"

В столице провели фестиваль "Поруч.Fest", который собрал более 200 украинских защитников, ветеранов и их семьи, передает УНН.

Детали

Событие стало частью программы МХП Поруч, которая уже более двух с половиной лет реализует комплексное индивидуальное сопровождение военных, ветеранов и их семей.

По словам директора департамента корпоративной социальной ответственности "МХП" Павла Мороза, главная цель фестиваля – создать безопасное пространство, где ветераны и их семьи могут быть собой и найти единомышленников.

Именно поэтому мы внедряем программу МХП Рядом – комплексную систему поддержки украинских военных, ветеранов и их семей, обеспечиваем индивидуальное сопровождение с момента мобилизации украинского защитника или защитницы до момента, когда они возвращаются на рабочие места, возвращаются в свои дома, к своим семьям, находят новую цель своей жизни. Возможно, в форме новой деятельности, бизнеса или гражданской позиции, которую они будут нести уже в мирную жизнь в украинском государстве - сказал Павел Мороз.

Координатор Центра по взаимодействию с военными и ветеранами "МХП" Галина Зима подчеркнула, что подобные мероприятия создают среду для общения и взаимной поддержки.

Такие мероприятия, по моему мнению, очень значимы. Потому что когда мы объединяем ветеранов, их семьи, собираем их всех вместе – они имеют такое себе сообщество, где они могут быть свободными, быть собой, проговорить о том, что их объединяло когда-то - пояснила она.

Участники события подчеркнули, что для них это – возможность на некоторое время отвлечься от реалий войны и восстановить силы.

Очень хорошие эмоции, хорошо, что такая есть программа, военным действительно надо отдыхать от этого - поделился ветеран Вадим.

Организаторы подчеркнули, что подобные семейные мероприятия планируют проводить и в дальнейшем, ведь они делают общество сильнее.

Справка

Благотворительный фонд "МХП-Громаде" — национальный лидер в сфере устойчивого развития общин, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. Фонд работает там, где поддержка наиболее необходима — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и общин.

Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes.

Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Рядом", комплексное развитие общин, помощь малому и среднему бизнесу и утверждение украинской идентичности.