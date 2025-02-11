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Міжнародний день жінок і дівчат у науці та День працівників органів РАЦСу в Україні: що ще святкують 11 лютого

Міжнародний день жінок і дівчат у науці та День працівників органів РАЦСу в Україні: що ще святкують 11 лютого

Київ • УНН

 • 115654 перегляди

11 лютого відзначають Міжнародний день жінок і дівчат у науці. Розповідаємо про видатних жінок-науковців, чиї революційні відкриття від ДНК до Wi-Fi були привласнені чоловіками.

11 лютого відзначають Міжнародний день жінок і дівчат у науці. Цей день проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН задля досягнення повного доступу жінок та дівчат до науки, забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей жіноцтва, пише УНН.

Це свято заснувала ООН у 2015 році, щоб привернути увагу до ролі жінок у науці та сприяти гендерній рівності в цій сфері.

Жінки зробили чимало наукових проривів, але часто їхні відкриття привласнювали чоловіки. Наприклад, Розалінд Франклін першою зробила рентгенівський знімок ДНК, що допомогло Вотсону і Кріку розшифрувати її структуру, проте її внесок довго замовчували.

Подібна історія трапилася з Лізе Майтнер — вона разом з Отто Ганом відкрила ядерний поділ, але Нобелівську премію отримав лише він.

Генрієтта Лівітт виявила закономірність у зміні яскравості зірок-цефеїд, що допомогло визначати відстані у Всесвіті, але її відкриття приписали чоловікам-астрономам.

А Джоселін Белл Бернелл у 1967 році першою виявила пульсари, проте Нобелівську премію дали її керівнику.

Геді Ламарр, наприклад, відома акторка та винахідниця, розробила технологію, яка стала основою для Wi-Fi, Bluetooth і GPS.

А Маргарет Вілкокс у 1893 році винайшла автомобільний обігрівач, проте її ім’я майже забули, тоді як цей винахід став стандартом для всіх авто.

Такі історії показують, наскільки важливо визнавати внесок жінок у науку й техніку.

Астронавт NASA Суні Вільямс побила рекорд виходу у відкритий космос02.02.25, 17:31 • 32418 переглядiв

День працівників органів РАЦСу в Україні відзначають 11 лютого. Це професійне свято тих, хто займається реєстрацією народжень, шлюбів, змін імен, розлучень та смертей.

Дата обрана на честь першого законодавчого акту про державну реєстрацію актів цивільного стану, ухваленого 1919 року. Працівники РАЦСів відіграють важливу роль у житті громадян, адже їхня робота супроводжує ключові події — від народження до завершення життєвого шляху. У цей день їм дякують за відповідальну працю, а в деяких містах проводять урочисті церемонії одруження.

Період потужних емоцій і непередбачуваних змін: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 - 16 лютого10.02.25, 09:59 • 108001 перегляд

День святого священномученика Власія, єпископа Севастійського відзначають 11 лютого. Він жив у III–IV століттях у місті Севастія (нині територія Туреччини) і відомий як чудотворець та покровитель хворих, особливо тих, хто страждає на недуги горла.

За переказами, Власій був лікарем, але обрав духовний шлях і став єпископом. Під час гонінь на християн він переховувався в печері, де його оточували дикі звірі, яких він зцілював. Його схопили, катували й стратили за віру в 316 році.

Святий Власій вважається заступником лікарів і тварин, а також допомагає від хвороб горла. У цей день у деяких країнах освячують воду та благословляють вірян спеціальним обрядом на здоров’я.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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