Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля

11 февраля отмечают Международный день женщин и девушек в науке. Этот день провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН для достижения полного доступа женщин и девушек к науке, обеспечения гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, пишет УНН.

Этот праздник основала ООН в 2015 году, чтобы привлечь внимание к роли женщин в науке и способствовать гендерному равенству в этой сфере.

Женщины совершили немало научных прорывов, но часто их открытия присваивали мужчины. Например, Розалинд Франклин первой сделала рентгеновский снимок ДНК, что помогло Уотсону и Крику расшифровать ее структуру, однако ее вклад долго замалчивали.

Подобная история случилась с Лизе Майтнер - она вместе с Отто Ганом открыла ядерное деление, но Нобелевскую премию получил только он.

Генриетта Ливитт обнаружила закономерность в изменении яркости звезд-цефеид, что помогло определять расстояния во Вселенной, но ее открытие приписали мужчинам-астрономам.

А Джоселин Белл Бернелл в 1967 году первой обнаружила пульсары, однако Нобелевскую премию дали ее руководителю.

Геди Ламарр, например, известная актриса и изобретательница, разработала технологию, которая стала основой для Wi-Fi, Bluetooth и GPS.

А Маргарет Уилкокс в 1893 году изобрела автомобильный обогреватель, однако ее имя почти забыли, тогда как это изобретение стало стандартом для всех авто.

Такие истории показывают, насколько важно признавать вклад женщин в науку и технику.

Астронавт NASA Суни Уильямс побила рекорд выхода в открытый космос

День работников органов ЗАГСа в Украине отмечают 11 февраля. Это профессиональный праздник тех, кто занимается регистрацией рождений, браков, изменений имен, разводов и смертей.

Дата выбрана в честь первого законодательного акта о государственной регистрации актов гражданского состояния, принятого в 1919 году. Работники ЗАГСов играют важную роль в жизни граждан, ведь их работа сопровождает ключевые события - от рождения до завершения жизненного пути. В этот день их благодарят за ответственный труд, а в некоторых городах проводят торжественные церемонии бракосочетания.

Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля

День святого священномученика Власия, епископа Севастийского отмечают 11 февраля. Он жил в III-IV веках в городе Севастия (ныне территория Турции) и известен как чудотворец и покровитель больных, особенно тех, кто страдает недугами горла.

По преданию, Власий был врачом, но избрал духовный путь и стал епископом. Во время гонений на христиан он скрывался в пещере, где его окружали дикие звери, которых он исцелял. Его схватили, пытали и казнили за веру в 316 году.

Святой Власий считается покровителем врачей и животных, а также помогает от болезней горла. В этот день в некоторых странах освящают воду и благословляют верующих специальным обрядом на здоровье.