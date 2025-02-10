ukenru
Эксклюзив
Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля
07:59 • 16259 просмотра

Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 121606 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 142606 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 156533 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 159151 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 127313 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 130494 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 131513 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 128717 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 128318 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине задержали экс-военного Германии, разыскиваемого за тяжкие преступления

В Украине задержали экс-военного Германии, разыскиваемого за тяжкие преступления

9 февраля, 22:50 • 83158 просмотра
Вэнс и Зеленский встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности

Вэнс и Зеленский встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности

9 февраля, 23:24 • 48479 просмотра
Трамп заявил о прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине

Трамп заявил о прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине

10 февраля, 00:15 • 68937 просмотра
В рф прогремели взрывы: атака беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы

В рф прогремели взрывы: атака беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы

10 февраля, 00:42 • 54869 просмотра
На Днепропетровщине зафиксирована угроза авиаударов: что происходит

На Днепропетровщине зафиксирована угроза авиаударов: что происходит

03:02 • 63241 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 164350 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 168042 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 177920 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 237697 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 248448 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

07:46 • 18559 просмотра
Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin

Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin

9 февраля, 13:01 • 101723 просмотра
«Байдака на Евровидение и Иисус на сцене": мемы с Нацотбора

«Байдака на Евровидение и Иисус на сцене": мемы с Нацотбора

9 февраля, 12:09 • 101954 просмотра
Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

8 февраля, 15:57 • 156524 просмотра
Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

8 февраля, 14:59 • 159142 просмотра
Актуальное
Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля

Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля

Киев  •  УНН

 • 15119 просмотра

Read in English

Астролог Ксения Базиленко рассказала о влиянии полнолуния 12 февраля на все знаки зодиака. Период будет эмоционально напряженным с неожиданными переменами из-за тау-квадрата с Ураном.

Главным событием этой недели будет полнолуние, которое произойдёт 12 февраля в 15:54 по киевскому времени в знаке Льва.  В момент полнолуния Солнце будет находиться в противостоянии с Луной в знаке Водолея. Это может привести к конфликтам  между личными амбициями и интересами общества. О том, что нас ждет в период с 10 по 16 февраля специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Как отметила Базиленко, всегда в период полнолуния энергия становится мощной, а наши эмоции — сильными и плохо контролируемыми. Поэтому астролог советует быть внимательными к своему психологическому состоянию.

Если заглянуть в гороскоп полнолуния, мы увидим, что традиционно Солнце и Луна находятся в противостоянии друг к другу, и в этот раз они образуют тау-квадрат с Ураном — планетой непредсказуемых изменений, революций и разрушений старого. Это указывает на то, что в ближайшие две недели, особенно на этой неделе, нас ждёт множество неожиданных перемен

- заявила астролог. 

По ее словами, с 9 по 13 февраля Меркурий будет сожжён Солнцем. Это усложнит мышление, затруднит коммуникации и взаимопонимание, а также приведёт к неприятию чужой информации. С 14 февраля до 3 марта Меркурий перейдёт в знак Рыб, где будет чувствовать себя довольно слабо. В этом знаке он не сможет мыслить логично, что создаст сложности в общении, наполнит его тайнами и недосказанностью.

Договориться в этот период  будет очень сложно. В течение всей недели возможны проблемы с пониманием друг друга и трудности на дорогах, поэтому будьте особенно осторожны

- призвала Базиленко.

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков07.02.2025, 09:42 • 139921 просмотр

Из положительных аспектов Базиленко отметила тригон Марса к Сатурну. Это указывает на то, что при следовании строгим правилам, планировании своих действий и игнорировании негативных эмоций можно добиться значительных успехов.

"Сейчас важно полагаться на свою интуицию и внутренний голос, чтобы успешно справляться с вызовами этого периода",  - отметила Базиленко.

ОВНЫ

На этой неделе вам предстоит справиться с большим количеством дел, но не стоит спешить — действуйте спокойно и без лишних эмоций. Будьте внимательны к рискам в финансовой сфере, чтобы избежать серьёзных ошибок. Однако прибыль у вас ожидается. В начале недели лучше избегать конфликтов с родственниками. Доверяйте своей интуиции — она вас не подведёт.

ТЕЛЬЦЫ

Для вас это будет очень эмоциональная неделя, поэтому важно избегать крайностей и не принимать резких решений, особенно в общении с руководством или при принятии важных решений. Действуйте постепенно и обдуманно, что свойственно вашему знаку, и тогда вы достигнете многого.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе важно не спешить, особенно в юридических вопросах и дальних поездках. Если будете действовать обдуманно и аккуратно, в финансах вас ждёт успех и хорошая прибыль. Начальство может быть к вам весьма благосклонно, а в крупных вопросах стоит полагаться на интуицию.

РАКИ

Неделя будет эмоциональной, особенно её первая половина. Не рискуйте и избегайте необдуманных поступков. Если вы будете следовать чёткому плану, то сможете успешно реализовать намеченные дела. Дальние поездки и общение с иностранцами пройдут удачно.

ЛЬВЫ

Не опирайтесь только на своё эго. Чрезмерные эмоции, связанные с полнолунием в вашем знаке, могут подтолкнуть вас к радикальным поступкам, которые приведут к сложностям. Постарайтесь найти баланс между собой и окружающими. Вас ждёт много интересной информации, которая ранее была скрыта.

ДЕВЫ

У вас будет плотный рабочий график и множество бытовых вопросов. Хорошо планируйте всё заранее. Друзья и единомышленники окажут вам поддержку, а коллективная работа придаст силы. К концу недели Луна будет в вашем знаке, поэтому вы станете эмоциональнее. Это отличное время для отдыха дома в кругу семьи.

ВЕСЫ

На этой неделе вам нужно больше отдыхать и уделять внимание себе. Вы можете чувствовать себя рассеянно и раздражённо, поэтому ищите новые ресурсы для восстановления сил. В любви возможны конфликты, особенно из-за ревности, поэтому проявляйте больше заботы о близких. С детьми также могут возникнуть острые ситуации, постарайтесь наладить отношения.

СКОРПИОНЫ

Эта неделя будет очень эмоциональной, особенно в середине. Постарайтесь сохранять спокойствие. Вопросы, связанные с родственниками и бытовыми делами, останутся на первом плане. Дальние поездки пройдут успешно. Ожидайте большую удачу в любви.

СТРЕЛЬЦЫ

Неделя потребует от вас активности и множества коммуникаций, но всё может происходить с задержками. Действуйте по намеченному плану и избегайте крупных конфликтов. Будьте внимательны в своих словах, особенно при публичных выступлениях. Соблюдайте осторожность на дорогах. Удача может прийти неожиданно, а покой и умиротворение вы найдёте дома.

КОЗЕРОГИ

Будьте осторожны в финансовых делах. Избегайте рисков, непродуманных решений и авантюр, иначе возможны потери. Поддержка придёт от ваших партнёров, как в бизнесе, так и в личной жизни. Удачно пройдёт подписание важных документов. В любви стоит быть внимательнее, избегать конфликтов и необдуманных шагов.

ВОДОЛЕИ

Неделя будет напряжённой и эмоциональной. Проявляйте терпение и взвешенность в поступках. Ошибки могут исходить от вас самих, а также не полагайтесь слишком сильно на партнёров. Возможны острые ситуации с близкими, а вопросы недвижимости лучше отложить. В финансовых делах вас ждёт удача и неожиданная прибыль.

РЫБЫ

Ваше внутреннее состояние может столкнуться с глубокими переживаниями и страхами, особенно из-за влияния полнолуния. Старайтесь быть реалистичными, следуйте чётким планам и действуйте спокойно. Обратите внимание на свои высказывания, избегайте конфликтов и будьте осторожны на дорогах. В любви вас ждут удача и приятные знакомства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы