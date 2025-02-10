Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля

Главным событием этой недели будет полнолуние, которое произойдёт 12 февраля в 15:54 по киевскому времени в знаке Льва. В момент полнолуния Солнце будет находиться в противостоянии с Луной в знаке Водолея. Это может привести к конфликтам между личными амбициями и интересами общества. О том, что нас ждет в период с 10 по 16 февраля специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Как отметила Базиленко, всегда в период полнолуния энергия становится мощной, а наши эмоции — сильными и плохо контролируемыми. Поэтому астролог советует быть внимательными к своему психологическому состоянию.

Если заглянуть в гороскоп полнолуния, мы увидим, что традиционно Солнце и Луна находятся в противостоянии друг к другу, и в этот раз они образуют тау-квадрат с Ураном — планетой непредсказуемых изменений, революций и разрушений старого. Это указывает на то, что в ближайшие две недели, особенно на этой неделе, нас ждёт множество неожиданных перемен - заявила астролог.

По ее словами, с 9 по 13 февраля Меркурий будет сожжён Солнцем. Это усложнит мышление, затруднит коммуникации и взаимопонимание, а также приведёт к неприятию чужой информации. С 14 февраля до 3 марта Меркурий перейдёт в знак Рыб, где будет чувствовать себя довольно слабо. В этом знаке он не сможет мыслить логично, что создаст сложности в общении, наполнит его тайнами и недосказанностью.

Договориться в этот период будет очень сложно. В течение всей недели возможны проблемы с пониманием друг друга и трудности на дорогах, поэтому будьте особенно осторожны - призвала Базиленко.

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Из положительных аспектов Базиленко отметила тригон Марса к Сатурну. Это указывает на то, что при следовании строгим правилам, планировании своих действий и игнорировании негативных эмоций можно добиться значительных успехов.

"Сейчас важно полагаться на свою интуицию и внутренний голос, чтобы успешно справляться с вызовами этого периода", - отметила Базиленко.

ОВНЫ

На этой неделе вам предстоит справиться с большим количеством дел, но не стоит спешить — действуйте спокойно и без лишних эмоций. Будьте внимательны к рискам в финансовой сфере, чтобы избежать серьёзных ошибок. Однако прибыль у вас ожидается. В начале недели лучше избегать конфликтов с родственниками. Доверяйте своей интуиции — она вас не подведёт.

ТЕЛЬЦЫ

Для вас это будет очень эмоциональная неделя, поэтому важно избегать крайностей и не принимать резких решений, особенно в общении с руководством или при принятии важных решений. Действуйте постепенно и обдуманно, что свойственно вашему знаку, и тогда вы достигнете многого.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе важно не спешить, особенно в юридических вопросах и дальних поездках. Если будете действовать обдуманно и аккуратно, в финансах вас ждёт успех и хорошая прибыль. Начальство может быть к вам весьма благосклонно, а в крупных вопросах стоит полагаться на интуицию.

РАКИ

Неделя будет эмоциональной, особенно её первая половина. Не рискуйте и избегайте необдуманных поступков. Если вы будете следовать чёткому плану, то сможете успешно реализовать намеченные дела. Дальние поездки и общение с иностранцами пройдут удачно.

ЛЬВЫ

Не опирайтесь только на своё эго. Чрезмерные эмоции, связанные с полнолунием в вашем знаке, могут подтолкнуть вас к радикальным поступкам, которые приведут к сложностям. Постарайтесь найти баланс между собой и окружающими. Вас ждёт много интересной информации, которая ранее была скрыта.

ДЕВЫ

У вас будет плотный рабочий график и множество бытовых вопросов. Хорошо планируйте всё заранее. Друзья и единомышленники окажут вам поддержку, а коллективная работа придаст силы. К концу недели Луна будет в вашем знаке, поэтому вы станете эмоциональнее. Это отличное время для отдыха дома в кругу семьи.

ВЕСЫ

На этой неделе вам нужно больше отдыхать и уделять внимание себе. Вы можете чувствовать себя рассеянно и раздражённо, поэтому ищите новые ресурсы для восстановления сил. В любви возможны конфликты, особенно из-за ревности, поэтому проявляйте больше заботы о близких. С детьми также могут возникнуть острые ситуации, постарайтесь наладить отношения.

СКОРПИОНЫ

Эта неделя будет очень эмоциональной, особенно в середине. Постарайтесь сохранять спокойствие. Вопросы, связанные с родственниками и бытовыми делами, останутся на первом плане. Дальние поездки пройдут успешно. Ожидайте большую удачу в любви.

СТРЕЛЬЦЫ

Неделя потребует от вас активности и множества коммуникаций, но всё может происходить с задержками. Действуйте по намеченному плану и избегайте крупных конфликтов. Будьте внимательны в своих словах, особенно при публичных выступлениях. Соблюдайте осторожность на дорогах. Удача может прийти неожиданно, а покой и умиротворение вы найдёте дома.

КОЗЕРОГИ

Будьте осторожны в финансовых делах. Избегайте рисков, непродуманных решений и авантюр, иначе возможны потери. Поддержка придёт от ваших партнёров, как в бизнесе, так и в личной жизни. Удачно пройдёт подписание важных документов. В любви стоит быть внимательнее, избегать конфликтов и необдуманных шагов.

ВОДОЛЕИ

Неделя будет напряжённой и эмоциональной. Проявляйте терпение и взвешенность в поступках. Ошибки могут исходить от вас самих, а также не полагайтесь слишком сильно на партнёров. Возможны острые ситуации с близкими, а вопросы недвижимости лучше отложить. В финансовых делах вас ждёт удача и неожиданная прибыль.

РЫБЫ

Ваше внутреннее состояние может столкнуться с глубокими переживаниями и страхами, особенно из-за влияния полнолуния. Старайтесь быть реалистичными, следуйте чётким планам и действуйте спокойно. Обратите внимание на свои высказывания, избегайте конфликтов и будьте осторожны на дорогах. В любви вас ждут удача и приятные знакомства.