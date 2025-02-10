Період потужних емоцій і непередбачуваних змін: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 - 16 лютого

Головною подією цього тижня буде повний місяць, який відбудеться 12 лютого о 15:54 за київським часом у знаку Лева. У момент повного Місяця Сонце перебуватиме в протистоянні з Місяцем у знаку Водолія. Це може призвести до конфліктів між особистими амбіціями та інтересами суспільства.

Про те, що на нас чекає в період з 10 по 16 лютого спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Як зазначила Базиленко, завжди в період повного місяця енергія стає потужною, а наші емоції - сильними та погано контрольованими. Тому астрологиня радить бути уважними до свого психологічного стану.

Якщо зазирнути в гороскоп повного місяця, ми побачимо, що традиційно Сонце і Місяць перебувають у протистоянні одне до одного, і цього разу вони утворюють тау-квадрат з Ураном - планетою непередбачуваних змін, революцій і руйнувань старого. Це вказує на те, що в найближчі два тижні, особливо цього тижня, на нас чекає безліч несподіваних змін - заявила астролог.

За її словами, з 9 по 13 лютого Меркурій буде спалений Сонцем. Це ускладнить мислення, комунікації та взаєморозуміння, а також призведе до неприйняття чужої інформації. З 14 лютого до 3 березня Меркурій перейде в знак Риб, де почуватиметься досить слабко. У цьому знаку він не зможе мислити логічно, що створить складнощі у спілкуванні, наповнить його таємницями і недомовленістю.

Домовитися в цей період буде дуже складно. Протягом усього тижня можливі проблеми з розумінням одне одного і труднощі на дорогах, тому будьте особливо обережні - закликала Базиленко.

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З позитивних аспектів Базиленко зазначила тригон Марса до Сатурна. Це вказує на те, що при дотриманні суворих правил, плануванні своїх дій та ігноруванні негативних емоцій можна домогтися значних успіхів.

"Зараз важливо покладатися на свою інтуїцію і внутрішній голос, щоб успішно справлятися з викликами цього періоду", - зазначила Базиленко.

ОВНИ

Цього тижня вам доведеться впоратися з великою кількістю справ, але не варто поспішати - дійте спокійно і без зайвих емоцій. Будьте уважні до ризиків у фінансовій сфері, щоб уникнути серйозних помилок. Однак прибуток у вас очікується. На початку тижня краще уникати конфліктів із родичами. Довіряйте своїй інтуїції - вона вас не підведе.

ТЕЛЬЦІ

Для вас це буде дуже емоційний тиждень, тому важливо уникати крайнощів і не ухвалювати різких рішень, особливо в спілкуванні з керівництвом або під час ухвалення важливих рішень. Дійте поступово й обдумано, що властиво вашому знаку, і тоді ви досягнете багато чого.

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня важливо не поспішати, особливо в юридичних питаннях і далеких поїздках. Якщо діятимете обдумано й акуратно, у фінансах на вас чекає успіх і гарний прибуток. Начальство може бути до вас дуже прихильним, а у великих питаннях варто покладатися на інтуїцію.

РАКИ

Тиждень буде емоційним, особливо його перша половина. Не ризикуйте й уникайте необдуманих вчинків. Якщо ви будете дотримуватися чіткого плану, то зможете успішно реалізувати намічені справи. Далекі поїздки і спілкування з іноземцями пройдуть вдало.

ЛЕВИ

Не спирайтеся тільки на своє его. Надмірні емоції, пов'язані з повним місяцем у вашому знаку, можуть підштовхнути вас до радикальних вчинків, які призведуть до складнощів. Постарайтеся знайти баланс між собою і оточуючими. На вас чекає багато цікавої інформації, яка раніше була прихована.

ДІВИ

У вас буде щільний робочий графік і безліч побутових питань. Добре плануйте все заздалегідь. Друзі та однодумці нададуть вам підтримку, а колективна робота додасть сили. До кінця тижня Місяць буде у вашому знаку, тому ви станете емоційнішими. Це чудовий час для відпочинку вдома в колі сім'ї.

ТЕРЕЗИ

Цього тижня вам потрібно більше відпочивати і приділяти увагу собі. Ви можете почуватися неуважним і роздратованим, тому шукайте нові ресурси для відновлення сил. У коханні можливі конфлікти, особливо через ревнощі, тому проявляйте більше турботи про близьких. З дітьми також можуть виникнути гострі ситуації, постарайтеся налагодити стосунки.

СКОРПІОНИ

Цей тиждень буде дуже емоційним, особливо в середині. Постарайтеся зберігати спокій. Питання, пов'язані з родичами і побутовими справами, залишаться на першому плані. Далекі поїздки пройдуть успішно. Очікуйте на велику удачу в коханні.

СТРІЛЬЦІ

Тиждень вимагатиме від вас активності та безлічі комунікацій, але все може відбуватися із затримками. Дійте за наміченим планом і уникайте великих конфліктів. Будьте уважні у своїх словах, особливо під час публічних виступів. Будьте обережні на дорогах. Удача може прийти несподівано, а спокій і умиротворення ви знайдете вдома.

КОЗЕРОГИ

Будьте обережні у фінансових справах. Уникайте ризиків, непродуманих рішень і авантюр, інакше можливі втрати. Підтримка надійде від ваших партнерів, як у бізнесі, так і в особистому житті. Вдало пройде підписання важливих документів. У коханні варто бути уважнішими, уникати конфліктів і необдуманих кроків.

ВОДОЛІЇ

Тиждень буде напруженим та емоційним. Проявляйте терпіння і виваженість у вчинках. Помилки можуть походити від вас самих, а також не покладайтеся занадто сильно на партнерів. Можливі гострі ситуації з близькими, а питання нерухомості краще відкласти. У фінансових справах на вас чекає удача і несподіваний прибуток.

РИБИ

Ваш внутрішній стан може зіткнутися з глибокими переживаннями і страхами, особливо через вплив повного місяця. Намагайтеся бути реалістичними, дотримуйтесь чітких планів і дійте спокійно. Зверніть увагу на свої висловлювання, уникайте конфліктів і будьте обережні на дорогах. У коханні на вас чекають удача і приємні знайомства.