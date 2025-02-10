Період потужних емоцій і непередбачуваних змін: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 - 16 лютого

ukenru
Ексклюзив
09:17 • 1008 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 59366 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 113722 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 147883 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 206077 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 167343 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 149759 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124473 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109621 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103695 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 112826 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 115822 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 109148 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 114863 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 108808 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 165082 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 163782 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 296583 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 324682 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 259878 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 32944 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 37688 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 109148 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 88720 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 116633 перегляди
Актуальне
Період потужних емоцій і непередбачуваних змін: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 - 16 лютого

Період потужних емоцій і непередбачуваних змін: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 - 16 лютого

Київ • УНН

 • 108001 перегляди

Астрологиня Ксенія Базиленко розповіла про вплив повного місяця 12 лютого на всі знаки зодіаку. Період буде емоційно напруженим із несподіваними змінами через тау-квадрат з Ураном.

Головною подією цього тижня буде повний місяць, який відбудеться 12 лютого о 15:54 за київським часом у знаку Лева. У момент повного Місяця Сонце перебуватиме в протистоянні з Місяцем у знаку Водолія. Це може призвести до конфліктів між особистими амбіціями та інтересами суспільства. 

Про те, що на нас чекає в період з 10 по 16 лютого спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Як зазначила Базиленко, завжди в період повного місяця енергія стає потужною, а наші емоції - сильними та погано контрольованими. Тому астрологиня радить бути уважними до свого психологічного стану.

Якщо зазирнути в гороскоп повного місяця, ми побачимо, що традиційно Сонце і Місяць перебувають у протистоянні одне до одного, і цього разу вони утворюють тау-квадрат з Ураном - планетою непередбачуваних змін, революцій і руйнувань старого. Це вказує на те, що в найближчі два тижні, особливо цього тижня, на нас чекає безліч несподіваних змін

- заявила астролог. 

За її словами, з 9 по 13 лютого Меркурій буде спалений Сонцем. Це ускладнить мислення, комунікації та взаєморозуміння, а також призведе до неприйняття чужої інформації. З 14 лютого до 3 березня Меркурій перейде в знак Риб, де почуватиметься досить слабко. У цьому знаку він не зможе мислити логічно, що створить складнощі у спілкуванні, наповнить його таємницями і недомовленістю.

Домовитися в цей період  буде дуже складно. Протягом усього тижня можливі проблеми з розумінням одне одного і труднощі на дорогах, тому будьте особливо обережні

- закликала Базиленко.

Астролог розкрила ідеальні подарунки на День святого Валентина для всіх знаків07.02.2025, 09:42 • 141078 переглядiв

З позитивних аспектів Базиленко зазначила тригон Марса до Сатурна. Це вказує на те, що при дотриманні суворих правил, плануванні своїх дій та ігноруванні негативних емоцій можна домогтися значних успіхів.

"Зараз важливо покладатися на свою інтуїцію і внутрішній голос, щоб успішно справлятися з викликами цього періоду",  - зазначила Базиленко.

ОВНИ

Цього тижня вам доведеться впоратися з великою кількістю справ, але не варто поспішати - дійте спокійно і без зайвих емоцій. Будьте уважні до ризиків у фінансовій сфері, щоб уникнути серйозних помилок. Однак прибуток у вас очікується. На початку тижня краще уникати конфліктів із родичами. Довіряйте своїй інтуїції - вона вас не підведе.

ТЕЛЬЦІ

Для вас це буде дуже емоційний тиждень, тому важливо уникати крайнощів і не ухвалювати різких рішень, особливо в спілкуванні з керівництвом або під час ухвалення важливих рішень. Дійте поступово й обдумано, що властиво вашому знаку, і тоді ви досягнете багато чого.

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня важливо не поспішати, особливо в юридичних питаннях і далеких поїздках. Якщо діятимете обдумано й акуратно, у фінансах на вас чекає успіх і гарний прибуток. Начальство може бути до вас дуже прихильним, а у великих питаннях варто покладатися на інтуїцію.

РАКИ

Тиждень буде емоційним, особливо його перша половина. Не ризикуйте й уникайте необдуманих вчинків. Якщо ви будете дотримуватися чіткого плану, то зможете успішно реалізувати намічені справи. Далекі поїздки і спілкування з іноземцями пройдуть вдало.

ЛЕВИ

Не спирайтеся тільки на своє его. Надмірні емоції, пов'язані з повним місяцем у вашому знаку, можуть підштовхнути вас до радикальних вчинків, які призведуть до складнощів. Постарайтеся знайти баланс між собою і оточуючими. На вас чекає багато цікавої інформації, яка раніше була прихована.

ДІВИ

У вас буде щільний робочий графік і безліч побутових питань. Добре плануйте все заздалегідь. Друзі та однодумці нададуть вам підтримку, а колективна робота додасть сили. До кінця тижня Місяць буде у вашому знаку, тому ви станете емоційнішими. Це чудовий час для відпочинку вдома в колі сім'ї.

ТЕРЕЗИ

Цього тижня вам потрібно більше відпочивати і приділяти увагу собі. Ви можете почуватися неуважним і роздратованим, тому шукайте нові ресурси для відновлення сил. У коханні можливі конфлікти, особливо через ревнощі, тому проявляйте більше турботи про близьких. З дітьми також можуть виникнути гострі ситуації, постарайтеся налагодити стосунки.

СКОРПІОНИ

Цей тиждень буде дуже емоційним, особливо в середині. Постарайтеся зберігати спокій. Питання, пов'язані з родичами і побутовими справами, залишаться на першому плані. Далекі поїздки пройдуть успішно. Очікуйте на велику удачу в коханні.

СТРІЛЬЦІ

Тиждень вимагатиме від вас активності та безлічі комунікацій, але все може відбуватися із затримками. Дійте за наміченим планом і уникайте великих конфліктів. Будьте уважні у своїх словах, особливо під час публічних виступів. Будьте обережні на дорогах. Удача може прийти несподівано, а спокій і умиротворення ви знайдете вдома.

КОЗЕРОГИ

Будьте обережні у фінансових справах. Уникайте ризиків, непродуманих рішень і авантюр, інакше можливі втрати. Підтримка надійде від ваших партнерів, як у бізнесі, так і в особистому житті. Вдало пройде підписання важливих документів. У коханні варто бути уважнішими, уникати конфліктів і необдуманих кроків.

ВОДОЛІЇ

Тиждень буде напруженим та емоційним. Проявляйте терпіння і виваженість у вчинках. Помилки можуть походити від вас самих, а також не покладайтеся занадто сильно на партнерів. Можливі гострі ситуації з близькими, а питання нерухомості краще відкласти. У фінансових справах на вас чекає удача і несподіваний прибуток.

РИБИ

Ваш внутрішній стан може зіткнутися з глибокими переживаннями і страхами, особливо через вплив повного місяця. Намагайтеся бути реалістичними, дотримуйтесь чітких планів і дійте спокійно. Зверніть увагу на свої висловлювання, уникайте конфліктів і будьте обережні на дорогах. У коханні на вас чекають удача і приємні знайомства.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами