Міжнародний день скептиків та День без бюстгальтера: що ще відзначають 13 жовтня

Сьогодні, 13 жовтня, відзначають Міжнародний день скептиків та День без бюстгальтера, присвячений підвищенню обізнаності про здоров’я молочних залоз та профілактику раку, пише УНН.

Міжнародний день скептиків

Міжнародний день скептиків присвячений людям, які обирають сумніви замість беззастережної віри. Це свято вшановує тих, хто перевіряє факти й обережно формує власні переконання.

Міжнародний день скептиків - це нагода замислитися, наскільки важливе критичне мислення у вашому житті. Адже сумніви - це не ворог віри, а інструмент для глибшого розуміння світу.

Всесвітній день боротьби з тромбозом

13 жовтня відзначають Всесвітній день боротьби з тромбозами, щоб нагадати про "тиху загрозу", яку часто недооцінюють.

Тромбоз - це утворення згустку крові, який частково або повністю перекриває судину. У нормі кров має згортатися, щоб зупиняти кровотечі, але іноді тромб формується без потреби або не розсмоктується після загоєння - тоді він стає небезпечним.

Тромб може зупинити кровообіг, а якщо відірветься - спричинити емболію, що призводить до інфарктів, інсультів чи легеневої емболії.

Міжнародний день костюма

13 жовтня у світі відзначають Міжнародний день костюма. У цей день чоловіки та жінки, які підтримують традицію, надягають класичні костюми: випрасувані штани, білу сорочку, краватку та піджак. Головна ідея свята - демонструвати стиль і впевненість у будь-якій ситуації. Костюм можна носити незалежно від того, чи ви працюєте в офісі, перебуваєте вдома чи навіть займаєтеся спортом.

День без бюстгальтера

День без бюстгальтера відзначається щороку з 2011 року і присвячений підвищенню обізнаності про здоров’я молочних залоз та профілактику раку. У цей день жінки по всьому світу відмовляються від носіння бюстгальтерів, наголошуючи на важливості регулярного скринінгу та своєчасної діагностики.

Ініціатива швидко поширилася через соціальні мережі під хештегом #NoBraDay і зараз охоплює понад 30 країн. Крім того, День без бюстгальтера часто сприймають як акт протесту або політичну заяву, а також частину рухів на кшталт "Go Topless", що відстоюють свободу вибору.

Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих

Він відзначається щороку 13 жовтня. День започаткувала Генеральна Асамблея ООН у 1989 році в рамках Міжнародного десятиліття щодо зменшення небезпеки стихійних лих, а з 2009 року дата закріплена офіційно. Мета Дня - підвищити обізнаність про запобігання та пом’якшення наслідків стихійних, екологічних і техногенних лих, а також навчити громади, що перебувають у зоні ризику, ефективно реагувати на небезпеки.

За статистикою, щодня від стихійних лих гине близько 184 людей, а з ростом урбанізації ризики збільшуються. День нагадує, що багато життів можна врятувати завдяки превентивним заходам та підвищеній готовності.

День пам'яті преподобного Веніаміна, відлюдника Печерського

У цей день віряни вшановують преподобного Веніаміна, відлюдника Печерського, одного з видатних подвижників Києво-Печерської лаври. Колишній багатий купець роздав майно бідним, прийняв чернечий постриг і провів останні роки у затворі, присвячуючи життя молитві.

У цей день відбуваються святкові богослужіння, деякі віруючі дотримуються посту, а також здійснюють паломництво до лаври, щоб помолитися біля його мощей.

