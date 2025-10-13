$41.510.00
12 жовтня, 17:52
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23 • 26338 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 36828 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 26954 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 88454 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 101420 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 53019 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 53066 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 41772 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 30955 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Міжнародний день скептиків та День без бюстгальтера: що ще відзначають 13 жовтня

Київ • УНН

 • 226 перегляди

13 жовтня відзначаються Міжнародний день скептиків, День без бюстгальтера, Всесвітній день боротьби з тромбозом та Міжнародний день костюма. Також цього дня вшановують преподобного Веніаміна, відлюдника Печерського.

Міжнародний день скептиків та День без бюстгальтера: що ще відзначають 13 жовтня

Сьогодні, 13 жовтня, відзначають Міжнародний день скептиків та День без бюстгальтера, присвячений підвищенню обізнаності про здоров’я молочних залоз та профілактику раку, пише УНН.

Міжнародний день скептиків

Міжнародний день скептиків присвячений людям, які обирають сумніви замість беззастережної віри. Це свято вшановує тих, хто перевіряє факти й обережно формує власні переконання. 

Міжнародний день скептиків - це нагода замислитися, наскільки важливе критичне мислення у вашому житті. Адже сумніви - це не ворог віри, а інструмент для глибшого розуміння світу.

Всесвітній день боротьби з тромбозом

13 жовтня відзначають Всесвітній день боротьби з тромбозами, щоб нагадати про "тиху загрозу", яку часто недооцінюють.

Тромбоз - це утворення згустку крові, який частково або повністю перекриває судину. У нормі кров має згортатися, щоб зупиняти кровотечі, але іноді тромб формується без потреби або не розсмоктується після загоєння - тоді він стає небезпечним.

Тромб може зупинити кровообіг, а якщо відірветься - спричинити емболію, що призводить до інфарктів, інсультів чи легеневої емболії.

В Австралії чоловік прожив 100 днів зі штучним титановим серцем12.03.25, 15:56 • 13811 переглядiв

Міжнародний день костюма

13 жовтня у світі відзначають Міжнародний день костюма. У цей день чоловіки та жінки, які підтримують традицію, надягають класичні костюми: випрасувані штани, білу сорочку, краватку та піджак. Головна ідея свята - демонструвати стиль і впевненість у будь-якій ситуації. Костюм можна носити незалежно від того, чи ви працюєте в офісі, перебуваєте вдома чи навіть займаєтеся спортом. 

День без бюстгальтера

День без бюстгальтера відзначається щороку з 2011 року і присвячений підвищенню обізнаності про здоров’я молочних залоз та профілактику раку. У цей день жінки по всьому світу відмовляються від носіння бюстгальтерів, наголошуючи на важливості регулярного скринінгу та своєчасної діагностики.

Ініціатива швидко поширилася через соціальні мережі під хештегом #NoBraDay і зараз охоплює понад 30 країн. Крім того, День без бюстгальтера часто сприймають як акт протесту або політичну заяву, а також частину рухів на кшталт "Go Topless", що відстоюють свободу вибору.

Рання діагностика рятує життя: лікар-гінеколог розповіла про важливість скринінгу онкозахворювань12.11.24, 13:47 • 109912 переглядiв

Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих

Він відзначається щороку 13 жовтня. День започаткувала Генеральна Асамблея ООН у 1989 році в рамках Міжнародного десятиліття щодо зменшення небезпеки стихійних лих, а з 2009 року дата закріплена офіційно. Мета Дня - підвищити обізнаність про запобігання та пом’якшення наслідків стихійних, екологічних і техногенних лих, а також навчити громади, що перебувають у зоні ризику, ефективно реагувати на небезпеки.

За статистикою, щодня від стихійних лих гине близько 184 людей, а з ростом урбанізації ризики збільшуються. День нагадує, що багато життів можна врятувати завдяки превентивним заходам та підвищеній готовності.

День пам'яті преподобного Веніаміна, відлюдника Печерського

У цей день віряни вшановують преподобного Веніаміна, відлюдника Печерського, одного з видатних подвижників Києво-Печерської лаври. Колишній багатий купець роздав майно бідним, прийняв чернечий постриг і провів останні роки у затворі, присвячуючи життя молитві.

У цей день відбуваються святкові богослужіння, деякі віруючі дотримуються посту, а також здійснюють паломництво до лаври, щоб помолитися біля його мощей.

Пам’ятка архітектури національного значення: Михайлівську церкву на Черкащині повернули у власність держави11.10.25, 16:37 • 3904 перегляди

Альона Уткіна

Суспільство
Генеральна Асамблея ООН