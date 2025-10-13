Международный день скептиков и День без бюстгальтера: что еще отмечают 13 октября

Сегодня, 13 октября, отмечают Международный день скептиков и День без бюстгальтера, посвященный повышению осведомленности о здоровье молочных желез и профилактике рака, пишет УНН.

Международный день скептиков

Международный день скептиков посвящен людям, которые выбирают сомнения вместо безоговорочной веры. Этот праздник чествует тех, кто проверяет факты и осторожно формирует собственные убеждения.

Международный день скептиков - это повод задуматься, насколько важно критическое мышление в вашей жизни. Ведь сомнения - это не враг веры, а инструмент для более глубокого понимания мира.

Всемирный день борьбы с тромбозом

13 октября отмечают Всемирный день борьбы с тромбозами, чтобы напомнить о "тихой угрозе", которую часто недооценивают.

Тромбоз - это образование сгустка крови, который частично или полностью перекрывает сосуд. В норме кровь должна сворачиваться, чтобы останавливать кровотечения, но иногда тромб формируется без необходимости или не рассасывается после заживления - тогда он становится опасным.

Тромб может остановить кровообращение, а если оторвется - вызвать эмболию, что приводит к инфарктам, инсультам или легочной эмболии.

Международный день костюма

13 октября в мире отмечают Международный день костюма. В этот день мужчины и женщины, поддерживающие традицию, надевают классические костюмы: выглаженные брюки, белую рубашку, галстук и пиджак. Главная идея праздника - демонстрировать стиль и уверенность в любой ситуации. Костюм можно носить независимо от того, работаете ли вы в офисе, находитесь дома или даже занимаетесь спортом.

День без бюстгальтера

День без бюстгальтера отмечается ежегодно с 2011 года и посвящен повышению осведомленности о здоровье молочных желез и профилактике рака. В этот день женщины по всему миру отказываются от ношения бюстгальтеров, подчеркивая важность регулярного скрининга и своевременной диагностики.

Инициатива быстро распространилась через социальные сети под хэштегом #NoBraDay и сейчас охватывает более 30 стран. Кроме того, День без бюстгальтера часто воспринимают как акт протеста или политическое заявление, а также часть движений вроде "Go Topless", отстаивающих свободу выбора.

Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий

Он отмечается ежегодно 13 октября. День учредила Генеральная Ассамблея ООН в 1989 году в рамках Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий, а с 2009 года дата закреплена официально. Цель Дня - повысить осведомленность о предотвращении и смягчении последствий стихийных, экологических и техногенных бедствий, а также научить общины, находящиеся в зоне риска, эффективно реагировать на опасности.

По статистике, ежедневно от стихийных бедствий погибает около 184 человек, а с ростом урбанизации риски увеличиваются. День напоминает, что многие жизни можно спасти благодаря превентивным мерам и повышенной готовности.

День памяти преподобного Вениамина, отшельника Печерского

В этот день верующие чтят преподобного Вениамина, отшельника Печерского, одного из выдающихся подвижников Киево-Печерской лавры. Бывший богатый купец раздал имущество бедным, принял монашеский постриг и провел последние годы в затворе, посвящая жизнь молитве.

В этот день проходят праздничные богослужения, некоторые верующие соблюдают пост, а также совершают паломничество в лавру, чтобы помолиться у его мощей.

