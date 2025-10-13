Международный день скептиков и День без бюстгальтера: что еще отмечают 13 октября

$41.510.00
48.210.00
ukenru
12 октября, 17:52 • 16376 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 26331 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 36820 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 12:27 • 26949 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 88448 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 101420 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 53019 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 53066 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 41772 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 30955 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.6м/с
80%
748мм
Популярные новости
Израиль может вернуть останки легендарного шпиона Эли Коэна, казненного в Сирии 60 лет назад12 октября, 18:03 • 4588 просмотра
Путин упростил правила субсидий для нефтеперерабатывающих заводов на фоне ударов по отрасли – Bloomberg12 октября, 18:05 • 3366 просмотра
Трамп призвал расследовать "украинский импичмент" 2019 года12 октября, 18:21 • 6384 просмотра
Враг атаковал Запорожскую область: 32-летний мужчина погиб от удара беспилотника12 октября, 18:43 • 5954 просмотра
Враг атаковал Харьков: взрывы возле жилой застройки и поврежденные дома12 октября, 20:39 • 6500 просмотра
публикации
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 36819 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 88446 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 101420 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 46483 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 82213 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Джей Ди Вэнс
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сектор Газа
Китай
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 22854 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 54626 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 58744 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 60362 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 126410 просмотра
Актуальное
Forbes
Шахед-136
Фокс Ньюс
Северный поток
Facebook

Международный день скептиков и День без бюстгальтера: что еще отмечают 13 октября

Киев • УНН

 • 226 просмотра

13 октября отмечаются Международный день скептиков, День без бюстгальтера, Всемирный день борьбы с тромбозом и Международный день костюма. Также в этот день чествуют преподобного Вениамина, отшельника Печерского.

Международный день скептиков и День без бюстгальтера: что еще отмечают 13 октября

Сегодня, 13 октября, отмечают Международный день скептиков и День без бюстгальтера, посвященный повышению осведомленности о здоровье молочных желез и профилактике рака, пишет УНН.

Международный день скептиков

Международный день скептиков посвящен людям, которые выбирают сомнения вместо безоговорочной веры. Этот праздник чествует тех, кто проверяет факты и осторожно формирует собственные убеждения. 

Международный день скептиков - это повод задуматься, насколько важно критическое мышление в вашей жизни. Ведь сомнения - это не враг веры, а инструмент для более глубокого понимания мира.

Всемирный день борьбы с тромбозом

13 октября отмечают Всемирный день борьбы с тромбозами, чтобы напомнить о "тихой угрозе", которую часто недооценивают.

Тромбоз - это образование сгустка крови, который частично или полностью перекрывает сосуд. В норме кровь должна сворачиваться, чтобы останавливать кровотечения, но иногда тромб формируется без необходимости или не рассасывается после заживления - тогда он становится опасным.

Тромб может остановить кровообращение, а если оторвется - вызвать эмболию, что приводит к инфарктам, инсультам или легочной эмболии.

В Австралии мужчина прожил 100 дней с искусственным титановым сердцем12.03.25, 15:56 • 13811 просмотров

Международный день костюма

13 октября в мире отмечают Международный день костюма. В этот день мужчины и женщины, поддерживающие традицию, надевают классические костюмы: выглаженные брюки, белую рубашку, галстук и пиджак. Главная идея праздника - демонстрировать стиль и уверенность в любой ситуации. Костюм можно носить независимо от того, работаете ли вы в офисе, находитесь дома или даже занимаетесь спортом. 

День без бюстгальтера

День без бюстгальтера отмечается ежегодно с 2011 года и посвящен повышению осведомленности о здоровье молочных желез и профилактике рака. В этот день женщины по всему миру отказываются от ношения бюстгальтеров, подчеркивая важность регулярного скрининга и своевременной диагностики.

Инициатива быстро распространилась через социальные сети под хэштегом #NoBraDay и сейчас охватывает более 30 стран. Кроме того, День без бюстгальтера часто воспринимают как акт протеста или политическое заявление, а также часть движений вроде "Go Topless", отстаивающих свободу выбора.

Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний12.11.24, 13:47 • 109912 просмотров

Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий

Он отмечается ежегодно 13 октября. День учредила Генеральная Ассамблея ООН в 1989 году в рамках Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий, а с 2009 года дата закреплена официально. Цель Дня - повысить осведомленность о предотвращении и смягчении последствий стихийных, экологических и техногенных бедствий, а также научить общины, находящиеся в зоне риска, эффективно реагировать на опасности.

По статистике, ежедневно от стихийных бедствий погибает около 184 человек, а с ростом урбанизации риски увеличиваются. День напоминает, что многие жизни можно спасти благодаря превентивным мерам и повышенной готовности.

День памяти преподобного Вениамина, отшельника Печерского

В этот день верующие чтят преподобного Вениамина, отшельника Печерского, одного из выдающихся подвижников Киево-Печерской лавры. Бывший богатый купец раздал имущество бедным, принял монашеский постриг и провел последние годы в затворе, посвящая жизнь молитве.

В этот день проходят праздничные богослужения, некоторые верующие соблюдают пост, а также совершают паломничество в лавру, чтобы помолиться у его мощей.

Памятник архитектуры национального значения: Михайловскую церковь в Черкасской области вернули в собственность государства11.10.25, 16:37 • 3904 просмотра

Алена Уткина

Общество
Генеральная Ассамблея ООН