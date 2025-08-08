Міжнародний день альянсів та День народження холодильника: що ще відзначають 8 серпня

Сьогодні, 8 серпня, відзначають Міжнародний день альянсів та День народження холодильника, який став поворотною точкою в історії побутової техніки, яка змінила побут, пише УНН.

Міжнародний день альянсів

Щороку 8 серпня світ відзначає Міжнародний день альянсів - присвячений підтримці, солідарності та співпраці між людьми з різних спільнот. У цей день особлива увага приділяється важливості союзництва, що базується на взаєморозумінні, повазі та прагненні до інклюзивного суспільства.

Міжнародний день альянсів заснували у 2023 році, щоб показати важливість підтримки та співпраці між людьми. Його головна ідея - нагадати, що справжня сила з’являється тоді, коли ми об’єднуємося, поважаємо різних людей і не залишаємо наодинці тих, хто стикається з несправедливістю чи відчуває себе ізольованим.

Цей день надихає на діалог, взаєморозуміння та прийняття. Люди з різним досвідом та поглядами збираються разом, щоб підтримати одне одного, почути голоси тих, кого зазвичай ігнорують, і зробити світ трохи добрішим та справедливішим.

По всьому світу в цей день проходять зустрічі, обговорення, культурні події та громадські ініціативи. Це можливість не лише дізнатися більше про виклики, з якими стикаються інші, а й самим стати частиною змін.

День народження холодильника

8 серпня 1899 року американський винахідник Альберт Маршалл із Міннесоти отримав патент на один із перших у світі холодильників. Його пристрій працював на дровах, вугіллі або газі й на той час був технічним проривом. Попри просту суть - зберігати продукти свіжими - вартість такої техніки була захмарною: холодильник коштував дорожче за новенький автомобіль "Форд".

Ідея створити механічний спосіб охолодження продуктів з’явилася значно раніше. Ще у 1803 році інженер Томас Мур зі США, який постачав до Вашингтона вершкове масло, зіткнувся з проблемою швидкого псування продукту. Щоб продовжити термін його придатності, він винайшов прообраз холодильника - рефрижератор. Його конструкція складалася зі сталевої ємності, обгорнутої кролячими шкірами. Все це Мур поміщав у кедрову діжку, а зверху засипав льодом. Така конструкція давала змогу зберігати масло охолодженим під час транспортування.

У другій половині XIX століття в США та Європі набула популярності інша технологія - так звані "льодовики". Це були скрині з примітивною теплоізоляцією з паперу або тирси, які використовували для зберігання продуктів у багатих домогосподарствах. Тоді ж з'явилися й "айсмени" - люди, які доставляли та продавали лід. Вони буквально торгували холодом, а їхній бізнес став прибутковим і повсюдним. Проте попит на лід перевищував можливості його заготівлі - ресурсу не вистачало, особливо влітку або в південних регіонах. Тож винахід у вигляді холодильника для став спасінням, хоч багатьом і н6е був доступний одразу.

День військ зв’язку Збройних Сил України

8 серпня в Україні відзначають День військ зв’язку - професійне свято тих, хто забезпечує безперервну роботу систем зв’язку в армії.

Ця дата обрана не випадково: саме 8 серпня 1920 року в Києві розпочалась підготовка зв’язківців на військово-інженерних курсах, що стало початком формування військ зв’язку.

Відтоді роль зв’язківців лише зростала - від кількох відсотків у складі армії на початку ХХ століття до понад 12% нині. Після здобуття незалежності у 1992 році в Україні було створено власне Головне управління зв’язку. З того часу сформовано єдину систему, здатну забезпечувати ефективне управління військами в будь-яких умовах.

Всесвітній день кішок

Щороку 8 серпня у світі відзначають Міжнародний день кота. Цей день нагадує про важливу роль, яку відіграють пухнастики в нашому житті, а також привертає увагу до проблеми безпритульних тварин. Ініціатором свята став Міжнародний фонд захисту тварин, який започаткував його у 2002 році. З того часу кожен охочий може вшанувати своїх чотирилапих друзів.

Історія співжиття людини з кішками сягає приблизно 4000 років. Спершу їх цінували як вправних мисливців, особливо за здатність боротися з гризунами. Сьогодні ж коти стали символом домашнього затишку та емоційної підтримки. Попри свій невеликий розмір, вони зберегли повадки диких родичів - тигрів, левів чи леопардів: ведуть нічний спосіб життя й мають незалежний характер.

Нині кішки - найпопулярніші домашні улюбленці у світі. За оцінками, на планеті мешкає понад 500 мільйонів домашніх котів. Наукові дослідження доводять, що спілкування з котами позитивно впливає на психічне здоров’я: знижує рівень тривоги, бореться зі стресом та навіть допомагає впоратися з депресією.

День Святого Еміліяна

Сьогодні, 8 серпня, православні українці вшановують пам’ять святого Еміліяна - єпископа Кизицького, який увійшов в історію як мужній захисник християнської віри.

Святий Еміліян жив у непрості часи, коли Візантійською імперією правив імператор Лев Вірменин - відомий прихильник іконоборства. У період його царювання (813–820 роки) було скликано зібрання єпископів, де від духовенства вимагали відмовитися від шанування святих ікон.

Проте Еміліян не піддався тиску. Він першим виступив проти волі імператора, твердо заявивши, що такі питання має розглядати лише Церква, а не державна влада. Його смілива позиція коштувала йому свободи: у 815 році святителя було ув’язнено.

Попри жорсткі умови заслання, Еміліян залишився вірним своїм переконанням і помер, не зрікшись православної віри. Церква шанує його як ісповідника - того, хто витерпів переслідування за віру, не прийнявши компромісів.

