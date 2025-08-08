Международный день альянсов и День рождения холодильника: что еще отмечают 8 августа

Сегодня, 8 августа, отмечают Международный день альянсов и День рождения холодильника, который стал поворотной точкой в истории бытовой техники, изменившей быт, пишет УНН.

Международный день альянсов

Ежегодно 8 августа мир отмечает Международный день альянсов - посвященный поддержке, солидарности и сотрудничеству между людьми из разных сообществ. В этот день особое внимание уделяется важности союзничества, основанного на взаимопонимании, уважении и стремлении к инклюзивному обществу.

Международный день альянсов был учрежден в 2023 году, чтобы показать важность поддержки и сотрудничества между людьми. Его главная идея - напомнить, что настоящая сила появляется тогда, когда мы объединяемся, уважаем разных людей и не оставляем в одиночестве тех, кто сталкивается с несправедливостью или чувствует себя изолированным.

Этот день вдохновляет на диалог, взаимопонимание и принятие. Люди с разным опытом и взглядами собираются вместе, чтобы поддержать друг друга, услышать голоса тех, кого обычно игнорируют, и сделать мир немного добрее и справедливее.

По всему миру в этот день проходят встречи, обсуждения, культурные события и общественные инициативы. Это возможность не только узнать больше о вызовах, с которыми сталкиваются другие, но и самим стать частью перемен.

День рождения холодильника

8 августа 1899 года американский изобретатель Альберт Маршалл из Миннесоты получил патент на один из первых в мире холодильников. Его устройство работало на дровах, угле или газе и в то время было техническим прорывом. Несмотря на простую суть - сохранять продукты свежими - стоимость такой техники была заоблачной: холодильник стоил дороже нового автомобиля "Форд".

Идея создать механический способ охлаждения продуктов появилась значительно раньше. Еще в 1803 году инженер Томас Мур из США, который поставлял в Вашингтон сливочное масло, столкнулся с проблемой быстрого порчи продукта. Чтобы продлить срок его годности, он изобрел прообраз холодильника - рефрижератор. Его конструкция состояла из стальной емкости, обернутой кроличьими шкурами. Все это Мур помещал в кедровую бочку, а сверху засыпал льдом. Такая конструкция позволяла сохранять масло охлажденным во время транспортировки.

Во второй половине XIX века в США и Европе приобрела популярность другая технология - так называемые "ледники". Это были сундуки с примитивной теплоизоляцией из бумаги или опилок, которые использовали для хранения продуктов в богатых домохозяйствах. Тогда же появились и "айсмены" - люди, которые доставляли и продавали лед. Они буквально торговали холодом, а их бизнес стал прибыльным и повсеместным. Однако спрос на лед превышал возможности его заготовки - ресурса не хватало, особенно летом или в южных регионах. Поэтому изобретение в виде холодильника стало спасением, хотя многим и не было доступно сразу.

День войск связи Вооруженных Сил Украины

8 августа в Украине отмечают День войск связи - профессиональный праздник тех, кто обеспечивает бесперебойную работу систем связи в армии.

Эта дата выбрана не случайно: именно 8 августа 1920 года в Киеве началась подготовка связистов на военно-инженерных курсах, что стало началом формирования войск связи.

С тех пор роль связистов только росла - от нескольких процентов в составе армии в начале ХХ века до более 12% сейчас. После обретения независимости в 1992 году в Украине было создано собственное Главное управление связи. С тех пор сформирована единая система, способная обеспечивать эффективное управление войсками в любых условиях.

Всемирный день кошек

Ежегодно 8 августа в мире отмечают Международный день кота. Этот день напоминает о важной роли, которую играют пушистики в нашей жизни, а также привлекает внимание к проблеме бездомных животных. Инициатором праздника стал Международный фонд защиты животных, который учредил его в 2002 году. С тех пор каждый желающий может почтить своих четвероногих друзей.

История сожительства человека с кошками насчитывает примерно 4000 лет. Сначала их ценили как умелых охотников, особенно за способность бороться с грызунами. Сегодня же коты стали символом домашнего уюта и эмоциональной поддержки. Несмотря на свой небольшой размер, они сохранили повадки диких сородичей - тигров, львов или леопардов: ведут ночной образ жизни и имеют независимый характер.

Ныне кошки - самые популярные домашние питомцы в мире. По оценкам, на планете обитает более 500 миллионов домашних котов. Научные исследования доказывают, что общение с котами положительно влияет на психическое здоровье: снижает уровень тревоги, борется со стрессом и даже помогает справиться с депрессией.

День Святого Емилиана

Сегодня, 8 августа, православные украинцы чтят память святого Емилиана - епископа Кизического, который вошел в историю как мужественный защитник христианской веры.

Святой Емилиан жил в непростые времена, когда Византийской империей правил император Лев Армянин - известный сторонник иконоборчества. В период его царствования (813–820 годы) было созвано собрание епископов, где от духовенства требовали отказаться от почитания святых икон.

Однако Емилиан не поддался давлению. Он первым выступил против воли императора, твердо заявив, что такие вопросы должна рассматривать только Церковь, а не государственная власть. Его смелая позиция стоила ему свободы: в 815 году святитель был заключен.

Несмотря на жесткие условия ссылки, Емилиан остался верен своим убеждениям и умер, не отрекшись от православной веры. Церковь почитает его как исповедника - того, кто вытерпел преследования за веру, не приняв компромиссов.

