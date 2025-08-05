Сбежал в россию и поддерживает агрессию против Украины: в Ивано-Франковске заочно будут судить иерея рпц
Киев • УНН
Ивано-Франковская прокуратура заочно будет судить иерея рпц, который сбежал в рф и поддерживал оккупационные войска. Он собирал средства на закупку военного оборудования для российских захватчиков.
В Ивано-Франковске заочно будут судить иерея русской православной церкви, который сбежал на территорию страны-агрессора и поддерживает захватническую войну против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление СБУ в Ивано-Франковской области.
Детали
Речь идет о настоятеле свято-никольской церкви песочинской епархии рпц калужской области рф. Он является гражданином Украины и служил в одном из приходов УПЦ Московского патриархата в Киеве.
Во время полномасштабного российского вторжения клирик развернул активную деятельность в поддержку оккупационных войск. Для этого он использовал собственный приход, а также Telegram-канал - он собирает многотысячные суммы для войск рашистов.
На собранные им средства были закуплены мотоциклы, автомобиль "УАЗ", рации для спецназовцев, РЭБ, маскировочные сети, бинокли, генераторы, тепловизор, дрон, коллиматорный прицел, глушители, аккумуляторные батареи, блоки питания, ретранслятор, мачта, антенны, детектор дронов.
За свою "благотворительную" деятельность клирик награжден многочисленными благодарностями от оккупационных войск.
Как сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре, за его деяния иерей получил подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 1 ст. 111-2 (Пособничество государству-агрессору).
Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 12 лет.
Напомним
СБУ задержала в Киеве 24-летнего IT-специалиста, который корректировал ракетно-дроновые атаки по столице и шпионил за эшелонами Сил обороны.