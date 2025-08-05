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Втік у росію і підтримує агресію проти України: у Івано-Франківську заочно судитимуть ієрея рпц

Київ • УНН

 • 508 перегляди

Івано-Франківська прокуратура заочно судитиме ієрея рпц, який втік до рф та підтримував окупаційні війська. Він збирав кошти на закупівлю військового обладнання для російських загарбників.

Втік у росію і підтримує агресію проти України: у Івано-Франківську заочно судитимуть ієрея рпц

У Івано-Франківську заочно судитимуть ієрея російської православної церкви, який втік до країни-агресора і підтримує загарбницьку війну проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління СБУ у Івано-Франківській області.

Деталі

Йдеться про настоятеля свято-никольської церкви пісочинської єпархії рпц калузької області рф. Він є громадянином України і служив у одній із парафій УПЦ Московського патріархату у Києві.

Під час повномасштабного російського вторгнення клірик розгорнув активну діяльність на підтримку окупаційних військ. Для цього він використав власну парафію, а також Telegram-канал - він займається багатотисячні суми для військ рашистів.

На зібрані ним кошти було закуплено мотоцикли, автомобіль "УАЗ", рації для спецпризначенців, РЕБ, маскувальні сітки, біноклі, генератори, тепловізор, дрон, коліматорний приціл, глушники, акумуляторні батареї, блоки живлення, ретранслятор, мачту, антени, детектор дронів.

За свою "благодійну" діяльність клірик нагороджений численними подяками від окупаційних військ.

Як повідомили у Івано-Франківській обласній прокуратурі, за його діяння ієрей отримав підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
    • ч. 1 ст. 111-2 (Пособництво державі-агресору).

      Йому загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 12 років.

      Нагадаємо

      СБУ затримала у Києві 24-річного IT-фахівця, який коригував ракетно-дронові атаки по столиці та шпигував за ешелонами Сил оборони.

      Євген Устименко

      ВійнаКримінал та НП
      Служба безпеки України
      Україна
      Івано-Франківськ